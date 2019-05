2,5 jaar cel geëist voor verkrachting in jeugdsoos Schoonebeek

Dat zou zijn gebeurd in de nacht van 17 december, nadat de man bardienst had bij jeugdsoos Goeroe. Het slachtoffer was vijftien jaar.De verdachte erkende in de rechtszaal in Assen dat hij seks had met het meisje, maar dat hij nooit heeft gemerkt dat ze dat niet wilde. Het meisje, dat nu zestien is, was erg emotioneel tijdens de rechtszaak. “Ik vind het heel vervelend dat zij het zo voelt”, zei de Schoonebeker. “Als ze had gezegd dat ze niet wilde, was het niet gebeurd.”Hij neemt het zichzelf wel kwalijk dat hij niet heeft gevraagd hoe oud ze was. “Ik vind het terecht dat ik hier zit, omdat ik seks heb gehad met een minderjarige. Dat ze vijftien was, hoorde ik pas achteraf.” Volgens het slachtoffer klopt dit niet. Zij zegt dat ze meteen gezegd heeft dat ze vijftien was, in de hoop dat het de man zou afschrikken.Het meisje kwam de man die nacht tegen in de zogenoemde muziekkamer van de soos. Ze ging naar binnen toen ze zag dat de deur open was, omdat ze nieuwsgierig was. Ze was er nog nooit geweest. De ruimte was vlakbij de gemeenschappelijke ruimte. Volgens de verdachte had ze elk moment kunnen weglopen.In haar slachtofferverklaring, die een begeleidster van Slachtofferhulp voorlas, schreef het meisje dat dat niet ging. Nadat ze hadden gezoend, zei ze dat ze wel degelijk heeft gezegd dat ze verder niets wilde. “Nadat ik vier keer zijn hand tussen mijn benen had weggedrukt, bleek hij te sterk te zijn en verstijfde ik. Van binnen schreeuwde ik om hulp, maar er kwam niks uit mijn mond. Ik deed mijn ogen dicht en wachtte tot het voorbij was.”Uit camerabeelden bleek dat de twee tussen 02.15 uur en 03.10 uur ’s nachts in de muziekkamer waren. Meteen daarna vertelde het meisje haar verhaal huilend aan een vriendin. De volgende dag ging ze naar de politie en werd ze onderzocht in het ziekenhuis. “Ik zou het zelf nooit aan anderen hebben verteld, maar twee weken later kwam in het dorp toch naar buiten wat er was gebeurd. Ik had het gevoel dat ik door iedereen werd aangekeken en ik werd niet geloofd. Ik voelde me publiekelijk vernederd.”Het meisje heeft het er nog steeds erg moeilijk mee. Ook de verdachte heeft hulp gezocht, omdat hij veel last heeft gehad van wat er is gebeurd, zei hij. Een paar weken na de avond in de soos werd hij in elkaar geslagen door vier mannen, onder wie de broer van het 15-jarige meisje. Hij moest met hoofdletsel en een hersenschudding naar het ziekenhuis. Die vier mannen moeten in juli voor de rechter verschijnen.Volgens de advocaat van de Schoonebeker moet haar cliënt worden vrijgesproken, omdat er – naast de aangifte van het meisje - te weinig bewijs is dat de seks tegen haar wil was. Op 16 mei doet de rechtbank uitspraak.