COA: 'Vanavond weer erg druk in opvang Ter Apel'

Het wordt vanavond opnieuw erg druk bij de opvang van asielzoekers in Ter Apel, meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). "Het wordt weer spannend en het valt niet uit te sluiten dat er mensen de nacht in de wachtruimte moeten doorbrengen."

Het COA verwacht halverwege deze week wel extra opvangplekken vanuit de veiligheidsregio's voor het opvangen van asielzoekers, die aankomen in Ter Apel. "Dan krijgen we aanzienlijk meer lucht", aldus een woordvoerder.

Ter Apel worstelt al tijden met grote drukte. Hierdoor moet het COA vaak op het laatste moment nog extra slaapplekken vinden en slapen asielzoekers soms op stoelen. In Ter Apel is plek voor tweeduizend mensen. Om Ter Apel te ontlasten moeten de 25 veiligheidsregio's in Nederland 150 opvangplekken per regio realiseren, werd eerder bekend.