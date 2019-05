Op pad in de Drentse natuur: Landgoed Vledderhof

de laatste uitzending van ROEG!

Het is een oud ontginningslandschap waar de woeste gronden achter de akkers van Vledder in cultuur gebracht werden. De meeste van deze landschappen stammen uit de twintigste eeuw maar de heide die hier stond, werd vlak na 1800 al ontgonnen.Rond 1920 heeft het landgoed zijn huidige vorm gekregen. Tot 1932 heette het nog Schoonoord totdat de toenmalige eigenaar Jonkheer van Vredenburgh het de naam Vledderhof gaf. In 1974 kocht het Drentse Landschap dit gebied. De eigenaar wilde ervan af omdat een storm erg veel schade had aangericht. "Het hele landgoed was een puinhoop", aldus Zoer.Jonkheer van Vredenburgh liet in de verkoopovereenkomst opnemen dat de rododendrons die de oprijlaan naar het landhuis flankeren, behouden moeten blijven. Zelf bleef hij in het landhuis wonen. De rododendrons zijn tot op de dag van vandaag te bewonderen.Tegenwoordig staat het landgoed bekend om zijn reptielen. In de ruige graslandjes leven hazelwormen en ringslangen. Ook leven er amfibieën in de poelen en sloten zoals de kwetsbare kamsalamander.Wil je het landgoed met eigen ogen zien? Zoek dan je weg over de statige lanen en bospaden of volg deze wandelroute van 8,5 kilometer.