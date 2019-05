Jaar cel voor grof geweld tegen agent na inbraak bij voetbalclub

Ook moet de man zich in zijn proeftijd laten behandelen voor ADHD en omdat hij drugsverslaafd is. De rechtbank bepaalde ook dat hij 750 euro schadevergoeding moeten betalen aan de politieagent.De agent vertelde tijdens de rechtszaak dat hij tijdens het geweld had gevreesd voor zijn leven. Hij betrapte de 27-jarige man op Eerste Kerstdag rond 6 uur ’s ochtends, nadat hij 150 euro uit het clubgebouw had gestolen. De agent woont vlakbij de het sportcomplex en is al twintig jaar vrijwilliger bij de club.De Coevordenaar probeerde te vluchten op zijn scooter, maar de agent reed hem klem. Daarna viel de man aan: de agent kreeg meerdere vuistslagen en trappen.Vervolgens bedreigde de Coevordenaar de agent eerst met een houten paal, die hij in de buurt vond en daarna met een metalen staaf. Toen de Coevordenaar daarmee aan kwam rennen, vluchtte de agent zijn auto in.“De vuistslagen kon ik hebben, maar toén vreesde ik voor mijn leven. Het was voor ons allebei goed dat ik geen wapen bij me had, want ik had geschoten”, zei de agent twee weken terug tijdens de rechtszaak.De man uit Coevorden betuigde spijt. Hij legde uit dat hij was gaan inbreken, omdat hij geen geld had om eten voor zijn dochtertje kon kopen, die later die dag bij hem zou komen. De man is ook veroordeeld voor een poging tot inbraak bij de tennisclub in de Emmer wijk Bargeres. (ADP)