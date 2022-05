DNK in Assen tien jaar, theaterseizoen begint met gouden randje

Een knallende champagnefles, goudkleurige confetti spuit feestelijk de volle theaterzaal in en het publiek is druk in de weer met ballonnen en slingers in goudkleur. In De Nieuwe Kolk in Assen is gisteravond het nieuwe theaterseizoen uitgeserveerd, met op het podium wat smaakmakers die komend seizoen ook in Assen staan. De presentatie kreeg een gouden randje, want het cultuurpaleis bestaat in september bij de start van het nieuwe seizoen tien jaar.