'Laffe politiek': goede bedoelingen gemeenteraad Meppel lopen stroef

De politiek in Meppel heeft gisteravond een motie aangenomen die de samenwerking moet verbeteren. Dat was nodig, want bij de behandeling van het nieuwe coalitieakkoord bleek dat het nog niet erg vlotten wil niet in de politieke arena. Er is wantrouwen en een verschil in opvatting tussen de coalitie en de oppositie. De oppositiepartijen willen dat veel beslissingen voor de komende vier jaar worden opengehouden, maar vrezen dat het nieuwe college daarin is doorgeschoten. Het CDA noemt het zelfs laffe politiek. De motie dwingt de partijen om tot concrete afspraken te komen.

Eduard Annen is als leider van Sterk Meppel, de grootste partij, het gezicht van het nieuwe coalitieakkoord. Hij wil zich graag opstellen als verbinder die alle vraagstukken met inwoners, instanties en andere raadsleden wil oplossen. Annen blijft benadrukken dat dit zijn vorm van politiek is. Alles openhouden zodat iedereen aan bod komt en gehoord wordt. Toch kwam er veel kritiek. "Het college wil versnellen. Maar als je over elk onderwerp wil koffiedrinken, worden dat een hoop kopjes", zei Egbert Knorren (CDA). "U bent gekozen om besluiten te nemen. Dat staat op spanning met besluiten nemen. Het woord laf roept misschien negatieve associaties op en dat is niet mijn intentie. Maar ik vind het laf dat alles opengehouden wordt." Hij bood zijn hulp aan, want "het CDA kan duidelijke keuzes maken."

Ook de Partij van de Arbeid was kritisch. "Samenwerking? Dat is bij dit collegeakkoord niet gelukt", zei Annie Huisman. Ze vindt ook de financiële onderbouwing niet goed genoeg. "Daar had meer diepte in gemogen. Bij plannen hoort keuzes maken, nu blijft de vraag wat iets mag kosten." Anouk de Vlieg van GroenLinks ziet het akkoord ook als een gemiste kans. "Goede samenwerking betekent samen vormgeven en dat is niet gebeurd." Ze had graag zelf meer klimaatacties in het akkoord laten opnemen. "Want de gevolgen voor klimaatverandering zijn ook gigantisch voor Meppel, maar ondertussen schrijft het coalitieakkoord 'Haast U Langzaam'. Langzaam? Duurzaamheid vraagt om daadkracht!".

Minder sociale huurwoningen

Volgens burgemeester Korteland, die zelf ook kritiek heeft op de plannen, had SP-leider Xander Topma de hoogste score op zijn stappenteller. Hij was het meest voor de spreekmicrofoon te vinden met op- en aanmerkingen. Vooral de keuze van het nieuwe college om van alle nieuwbouw dertig procent te reserveren voor de sociale huursector steekt hem "omdat de wachttijd nu al zeven jaar is, en hiermee de schreeuw naar betaalbare woningen alleen maar harder wordt". Annen verwees hierop naar een onderzoek dat zou bewijzen dat meer niet nodig is, om erbij te vermelden dat dit niet zijn keuze was. Het was coalitiepartner VVD die op dertig procent inzet. "Als het aan mij ligt gaan we naar veertig procent", aldus Annen. "Als de raad hierover in gesprek wil, sta ik daarvoor open."

Net als zijn PvdA-collega maakt ook Topma zich zorgen over de geldzaken. Hij heeft het idee dat het nieuwe college iedereen gelukkig wil maken, ondanks een krappe beurs. "En dat kan niet. Het kan financieel niet, maar bepaalde dingen bijten elkaar ook. Dan kun je koffiedrinken totdat je een ons weegt, maar er uitkomen zul je niet." Hij deed daarom de oproep aan Annen om vertrouwen te kweken. "Dit collegeakkoord is een valse start. Hopelijk laat u de komende tijd zien dat uw woorden waarde hebben."

Motie

De moed zakte het nieuwe college niet in de schoenen. Annen stak naar iedereen de hand uit om te blijven samenwerken en merkte op dat voor hem echt alles openligt. Jan Roelof Meesters (VVD) vulde daarbij aan dat hij deze houding zeker niet laf vindt. "We gaan een hoop kopjes koffie met u allemaal drinken. Dat mag ook iets sterkers zijn als het dingen versnelt, want wij willen de handschoen oppakken en daadkrachtig zijn."