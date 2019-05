10.000 bezoekers voor iconisch schilderij in Emmen dat half af is

In het giraffenverblijf van het oude dierenpark schilderen veertig amateurschilders per toerbeurt een stukje van de Nachtwacht. Belangrijk voor de bedenkers van het project is dat het allemaal toegankelijk is voor publiek.Bas Limonard uit Heemskerk is donderdagmiddag de tienduizendste bezoeker van het project. Samen met zijn twee zoontjes was hij toevallig in de buurt om het doek te bewonderen. "Er zit al heel veel werk in en er moet nog heel wat werk in gestoken worden. Dus ik vind het leuk om nu te kijken hoe het ervoor staat en dan over een tijdje te zien hoe het geworden is."Het schilderij begint inmiddels langzaam vorm te krijgen. Voor schilder Nanki Tiek is het een kans om het werk van de Hollandse Meester beter te leren kennen. "Omdat je er zelf mee bezig bent, kijk je nog gedetailleerder en kritischer. Dat betekent niet dat je het resultaat van Rembrandt kunt evenaren. Maar het is wel een heel mooi proces van jeetje, wat een vakman is het toch."