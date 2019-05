Vijver moet volgelopen straten in Angelslo voorkomen

Al enkele jaren hebben inwoners van Angelslo in Emmen last van volgelopen straten en ondergelopen kelders. Het water stroomt niet weg bij een stortbui. "We hebben er behoorlijk last van. Het is zeker niet leuk", vertelt omwonende Jans Carta."Ik woon hier al 10 jaar", zegt een andere omwonende, Michel Veltman. "Bij een hoosbui staat de straat binnen dertig seconden helemaal blank", zo vertelde hij eerder.Maar daar komt verandering in. De riolering wordt aangepast, het gebied vernieuwd en er worden andere maatregelen genomen om water op te vangen. Het duurt nog wel even voordat alle werkzaamheden klaar zijn."Er moet nog een rioolbuis onder de Statenweg door", vertelt wethouder René van der Weide. "Het is best wel bijzonder als je kijkt wat hier wordt aangelegd."Vanochtend vroeg trommelde uitvoerder Marc Paulusma van Avitec zijn kantoorpersoneel bij elkaar om mee te helpen bij het bedekken van de vijver met een groot zeil. "Het idee is ontstaan uit saamhorigheid en naoberschap", vertelt Paulusma. "Laten we de mensen van het kantoor erbij betrekken zodat we gezamenlijk dit klusje als team kunnen uitvoeren", zo dacht hij.De inwoners hebben er wel vertrouwen in: "Als je ziet wat voor dikke buizen aangelegd worden, dan komt dat wel goed", zegt Veltman.