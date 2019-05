Heide Expres stopt definitief met rijden over Holtingerveld

"Nu houdt het op, tenzij de gemeente anders gaat beslissen", zegt Kootstra, maar hij ziet het somber in.De vrachtwagen van Kootstra moet volgens de gemeente omgebouwd worden tot landbouwvoertuig, om er nog personen mee te mogen vervoeren over de heide. Dat kan door de snelheid van de legertruck terug de brengen. Daarnaast moet extra beveiliging op het voertuig komen. "In principe is het eenvoudig klaar te maken, maar er komen dan zoveel regeltjes", legt Kootstra uit. Het grootste punt is de verzekering.Met veel moeite heeft hij een inzittenden verzekering op zijn vrachtwagen. Een polis, speciaal voor de Heide Expres. Volgens Kootstra wil de verzekering echter geen polis maken voor een landbouwvoertuig dat personen vervoert. Dus al zou hij zijn truck ombouwen volgens de regels van de gemeente, dan krijgt hij er geen verzekering voor.Het verdwijnen van de Heide Expres is een aderlating voor het dorp. Dat vinden ook de ondernemers die eerder al een brief schreven naar de gemeente, waarin ze pleitten voor het behoud van de Heide Expres. Kootstra pikte op meerder plekken mensen op en reed ze door het gebied. "Je vertelt alle dingen over de omgeving, over de Tweede Wereldoorlog, dingen over de ijstijd. Over de grafheuvels, de hunebedden en dat soort zaken. Ik laat mensen binnen twee uur het hele gebied zien. Het gebied, gekneed door ijs en oorlog", verzucht de gids.Kootstra en de ondernemers hopen nog op een klein wonder. "Nou ja, dan moeten we maar kamperen met dat ding", besluit hij.