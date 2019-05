Hobbels, kuilen en scheuren: onderzoek naar verzakkende wegen en woning in Schoonebeek

Door het inklinken van de veengrond, zijn er kuilen en gaten ontstaan. Voor boer Harmannus Vrielink is het rijden over die wegen bijna dagelijkse kost. Volgens hem is het bijna niet meer te doen."Je moet steeds afremmen, dan weer gas geven en weer remmen", zegt Vrielink. "Ik stuiter de hele cabine door. Mijn trekker kan normaal veertig kilometer per uur maar op die wegen, maar het lukt hier niet om harder dan 20 of 25 kilometer per uur te rijden."Vrielink kaartte de staat van de wegen aan bij Dorpsbelangen. "Vorig jaar ook, maar toen was het nog niet zo erg als nu. Door de droogte van afgelopen zomer is het helemaal snel gegaan."Op het Veenpark in Barger-Compascuum is het inklinken van het veen goed te zien. "Deze wand was ooit drie of vier meter hoog, die is nu nog ongeveer twee meter", zegt directeur Harrie Keuter. "Vooral afgelopen jaar was het dramatisch door de droogte. We hebben zelf ook veel last van het inklinken gehad. Het veen dat verdwenen is komt nooit meer terug.""Het veen moet je zien als een soort spons", vervolgt Keuter. "Door de droogte verliest het al zijn water waardoor het in elkaar zakt. Dat komt vooral door de lucht die erbij komt."Dorpsbelangen Schoonebeek trekt nu aan de bel bij de gemeente Emmen. "Er heeft zich ook een woningeigenaar bij ons gemeld", zegt bestuurslid Henk Vredeveld. "Die heeft last van bodemdaling. Ik ben bij hem geweest. De grond is er verzakt en hij heeft nu scheuren en barsten in de woning."De bewoner van dat huis wil niet met RTV Drenthe praten vanwege gesprekken met de gemeente Emmen. De gemeente laat weten samen met Waterschap Vechtstromen een onafhankelijk onderzoek naar de desbetreffende woning in te gaan stellen. Ook komt er een onderzoek naar de ondergrond van de wegen en in hoeverre de inklinking van het veen daarbij een rol speelt. Ondertussen zijn er borden geplaatst die waarschuwen om niet harder dan dertig kilometer per uur over de wegen te rijden.