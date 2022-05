Campingeigenaar Nijensleek overvallen door onderzoek gemeente: 'Ik weet niets van een afspraak'

Verrast door controle

Vanochtend werden de gasten op camping De Moesberg verrast door een controle op permanente bewoning. Verschillende medewerkers van de gemeente Westerveld, ondersteund door politieagenten en boa's, controleren gasten op hun legitimatie en gaan langs de chalets en vakantiehuisjes.

"Ik werd vanochtend wakker gebeld door een medewerker van de gemeente", vertelt Baas. "Die gaf aan dat zij zoals afgesproken de camping gingen vastzetten en iedereen gingen controleren. Nou, ik weet helemaal niets van deze afspraak."

Vitale Vakantieparken

De actie van de gemeente Westerveld is in het kader van Vitale Vakantieparken. Om vakantieparken aantrekkelijker te maken, hebben gemeenten besloten dat er niet meer permanent kan worden gewoond op de vakantieparken. "Op het moment dat je als recreatieve gemeente toestaat dat er op een vakantiepark permanent gewoond wordt, dan ontneem je de recreatieve mogelijkheden binnen de gemeente. En dat moeten we niet willen met elkaar", duidt de Westerveldse wethouder Jelle de Haas de actie. De afgelopen tientallen jaren werd dit gedoogd. Het argument dat deze mensen nergens anders terecht kunnen onderschrijft de wethouder niet. "Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid hierin. Je kunt niet zeggen dat, als er een tekort aan woningen is, je daarom permanent in een vakantiehuisje woont. Je moet je in elk geval laten inschrijven bij een woningbouwcoöperatie."

In totaal wonen zo'n zeventig mensen permanent op het vakantiepark. De campingeigenaar weet dat het officieel niet mag. "In alle contracten staat dat permanente bewoning niet is toegestaan. Maar het is niet aan mij om dat te controleren. Dat de gemeente nu na dertig of veertig jaar ingrijpt is even schrikken. Na de vakantieparken in Erm zijn wij nu aan de beurt. Als dit de tendens is in Drenthe, weten andere vakantieparken nu wat hen te wachten staat."

Eerst inschrijven, dan verder kijken

Morgen is het 1 juni. Die datum houdt de gemeente Westerveld aan als nul-meting. Iedereen die dan permanent woont op camping De Moesberg moet ingeschreven zijn bij de gemeente. "Dan kunnen we samen kijken of een gedoogbeschikking, voor bepaalde of onbepaalde tijd, mogelijk is."