Siemen Dijkstra laat Parijs kennismaken met Dwingelderveld: 'Zoiets doet je toch wel wat'

Siemen Dijkstra, de winnaar van de Culturele Prijs van Drenthe dit jaar, heeft een nieuw hoogtepunt te pakken. Een overzicht van de werken van de houtsnijkunstenaar uit Dwingeloo hangt momenteel in Parijs. En hoewel Dijkstra inmiddels al aardig wat successen op zijn kuntenaarspalmares heeft staan, was de expositie in de Franse wereldstad weer iets van een heel andere orde.

Dat het zover kwam heeft weer te maken met de prestigieuze grafiekprijs van Académie des Beaux-Arts die Dijkstra vorig jaar met zijn houtsnijkunst won. Niet zomaar een prijs, want de Académie des Beaux-Arts is niet alleen een internationaal kunstenaarswalhalla; Dijkstra is ook de eerste Nederlander die de grafiekprijs - vernoemd naar de in 2009 overleden beroemde Italiaanse graveur Mario Avati - in ontvangst mocht nemen. "En aan die prijs zat de expositie in Parijs vast", legt Dijkstra uit.

Speechen in het Frans

En zo mag hij zijn houtsnijkunstwerken tot 19 juni exposeren op een plek waar kunst in Frankrijk toch al een prominente plaats heeft: in de kunstacademie pal tegenover het wereldberoemde Louvre. "Daardoor kun je mijn houtsnijwerk van het Dwingelderveld dus midden in Parijs zien", lacht Dijkstra.

Dat hij om zijn eigen uitspraak moet lachen geeft tegelijkertijd aan hoe bijzonder hij het eigenlijk vindt. "Ik ben normaal vrij nuchter, maar zoiets doet je toch wel wat, als je je werk op zo'n plek ziet hangen. En er kwamen ook nog eens heel enthousiaste reacties op, dat was erg leuk om mee te maken."

Dijkstra was ook aanwezig bij de opening van de expositie op 10 mei, waar hij zich een goede gast wilde tonen door een speech te houden in het Frans. "Dat viel nog niet mee, want ik heb vroeger op de mavo twee jaar Frans gehad, maar dat was het ook wel." Met wat hulp van anderen, kwam de kunstenaar uiteindelijk tot een speech, die volgens hem verrassend goed uitpakte. "Tot mijn stomme verbazing konden mensen het verstaan. Ja, dat ging best goed."

Techniek

Je werk mogen exposeren op zo'n prominente plek "overkomt je maar één keer", weet Dijkstra. Hij genoot er dan ook met volle teugen van, en misschien blijft het daar niet bij. "In Frankrijk zijn ze best geïnteresseerd in grafiekkunst, en zeker in Parijs. Maar de techniek die ik gebruik voor mijn werken kennen ze daar nog niet echt. Het houtsnijden zelf wel, maar niet de reductie-techniek die ik toepas. Dat is echt iets wat je leert in Noord-Nederland; in mijn geval op de academie Minerva in Groningen. Daar heb ik les gehad van een docent die in deze techniek gespecialiseerd was."