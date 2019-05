Dochter drugscrimineel wast borgsom voor vader wit

De straf is de helft minder dan waartoe de rechter in Assen haar twee jaar geleden veroordeelde. Daartegen is de vrouw destijds in hoger beroep gegaan.Haar vader, de 55-jarige Mehmet K. werd in maart 2014 met een groep andere mannen in een loods in Assen aangehouden op verdenking van de wiethandel. Hij zou daar tonnen mee hebben verdiend. Onlangs hij daarvoor veroordeeld tot 3,5 jaar cel Het gerechtshof in Leeuwarden bepaalde in juli 2014 dat hij zijn strafzaak onder voorwaarden thuis mocht afwachten. Eén van de voorwaarden was dat er een borgsom van 25.000 euro moest worden betaald aan justitie. K.’s dochter uit Appingedam ging met een vriend van de familie uit Assen naar de bank en stortte daar een contant bedrag van 24.500 euro op de rekening van de vriend. Vanaf de rekening van die 59-jarige Assenaar werd de volgende dag de complete borgsom overgemaakt naar de staat.Het hof noemt die constructie ‘nodeloos ingewikkeld’ en vindt dat die vraagt om uitleg. De dochter van K. en de 59-jarige Assenaar hebben tijdens meerdere politieverhoren en bij het hof verschillende verklaringen afgelegd over waar het geld vandaan kwam. Zo heeft de vrouw gezegd dat ze het geld gewoon thuis had liggen, maar verklaarde de Assenaar dat het geld juist van hem kwam: het was de oprotpremie die hij na een ontslag had gekregen.Uiteindelijk is nooit duidelijk geworden, waar het geld echt vandaan kwam. Het hof gaat er vanuit dat het op een illegale manier is verdiend. De Assenaar is net als de dochter van K. veroordeeld tot vijftig uur werkstraf. Normaal gesproken zouden ze tot zeventig uur zijn veroordeeld, maar omdat de twee al in 2014 zijn aangehouden trekt het hof er twintig uur werkstraf af