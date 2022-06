P. C. Hooft-prijswinnaar Arnon Grunberg wordt zich in Drenthe écht bewust van de stilte

Als New York je woonplaats is, dan kan het contrast met het rustige Vries in Noord-Drenthe bijna niet groter. De brug over, rechtsaf over een hobbelig zandpaadje, nog verder weg van het al weinige geluid dat er was, kom je uit bij landgoed Bosch en Vaart. Een wit, statig pand aan het Noord-Willemskanaal.

Schrijver Arnon Grunberg, die de toeterende gele taxi's en hoge wolkenkrabbers van de Amerikaanse grote stad gewend is, wandelt binnen in een oase van rust en groen. "Een verademing", spreekt hij kalm en tevreden.

Droogkomisch en melancholisch

De schrijver - die onlangs de prestigieuze P.C. Hooft-prijs in ontvangst mocht nemen - wandelt het landgoed op richting een grote kas van zwart staal met honderden kleine raampjes. In het midden een tafel met daarop zelfgebakken cake met chocoladestukjes, taart met noten of gewoon een simpel baksel zonder poespas. Om de tafel de trotse eigenaren van landgoed Bosch en Vaart.

Grunberg gaat met ze in gesprek. Over vroeger, het opgroeien en het levensdoel van eigenaar Pieter Battjes om nooit meer in een arbeiderswoning te willen wonen, zoals zijn ouders vroeger in Slochteren wel deden. "U praat droogkomisch, maar kijkt er ook ietwat melancholisch bij", observeert de schrijver na een half uur vol anekdotes en levensverhalen.

Landgoederen

Voorgaande alinea schetst globaal wat Grunberg de hele week in Drenthe en omstreken doet. Luisteren, observeren en noteren. "Dat doe ik op uitnodiging van de Rijksuniversiteit Groningen en het Drents Landschap", legt de schrijver uit. "De vraag was of ik een tijd in Drenthe wilde zitten om mij te verdiepen in het Drentse cultuurlandschap." Dit in het kader van het project 'Fictie op de Buitenplaats'.

De nieuwsgierige Grunberg zegt graag in een wereld terecht te komen die hij niet goed kent. De onderwerpen buitenplaatsen en kastelen boeien hem dan ook zeer, vertelt hij. "Tijdens gesprekken met de universiteit en het Drents Landschap kwamen we al gauw op dat onderwerp. En over de klassenverschillen, de oude adel die min of meer verdwenen is. Ik vind het leuk om mij daarin te verdiepen en zo te leren."