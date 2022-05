Culturele Prijs De Wolden voor wagenspel Mina Koes

Het toneelstuk over de moord op Mina Koes zou plaatsvinden in een openluchttheater bij natuurgebied Het Zwarte Gat tussen Zuidwolde en Alteveer. Vanwege de coronapandemie werden de opvoeringen aangepast en ging de cast op toernee door dorpen in De Wolden. Dat viel in de smaak, dorpspleinen stroomden vol voor de voorstellingen.