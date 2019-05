Eerste speelminuten voor Zakaria El Azzouzi tegen SC Heerenveen

Hij hoopte nog dit seizoen van waarde te kunnen zijn voor de Drentse club, maar dat lijkt er niet in te zitten en dus moet Zakaria El Azzouzi zichzelf maar bewijzen in de resterende oefenduels die Emmen dit seizoen nog speelt. Morgenmiddag is de eerste kans, in het oefenduel tegen SC Heerenveen.

El Azzouzi niet speelgerechtigd: Dan maar trainen bij Feyenoord

Het worden voor El Azzouzi, die in maart transfervrij neerstreek in Emmen, zijn eerste speelminuten in het rood-wit.De licentiecommissie van de KNVB heeft de oud-spits van Ajax, FC Twente, Sparta en Excelsior nog geen dispensatie verleend. Daardoor is de geboren Rotterdammer nog altijd niet speelgerechtigd in een officiële wedstrijd."En dus moeten we hem in oefenduels bekijken, om zo een goed beeld te krijgen richting volgend seizoen", aldus Dick Lukkien. De Drentse club heeft namelijk een eenzijdige optie in het contract met El Azzouzi laten opnemen.