Dit zijn de gevaarlijkste verkeerssituaties in jouw gemeente

In totaal werden er 433 meldingen gedaan, waarop 1.784 keer is gestemd. Zie hieronder een overzicht van de top 3 van gevaarlijke verkeerssituaties in alle Drentse gemeenten:In de gemeente Aa en Hunze zijn er in totaal 25 meldingen gedaan. Op die meldingen is 112 keer gestemd. Dit is de top drie:1. De Hoofdstraat in Rolde kreeg de meeste stemmen: 32. Fietsers voelen zich hier onveilig tussen het drukke verkeer. De shared spaces-inrichting van deze weg is gevaarlijk voor fietsers.2. De Schipborgerweg in Anloo krijgt 17 stemmen. Dit is een smalle weg met slechte bermen en wordt daarom als onveilig ervaren.3. De Grensweg in Gieten. Deze weg is volgens de melding vooral voor automobilisten onoverzichtelijk vanwege een gevaarlijk kruispunt.Over Assen zijn de meeste meldingen binnen gekomen, namelijk 107. Totaal is 439 keer gestemd op deze meldingen.1. Het Stationsplein in Assen heeft de meeste stemmen gekregen van heel Drenthe en wordt gezien als de meest onveilige verkeerssituatie van onze provincie. In totaal kwamen er 47 meldingen binnen over dit plein. De kruisingen hier worden als onoverzichtelijk en onveilig ervaren.2. Nummer twee van Assen gaat ook over de omgeving van het Stationsplein, namelijk de kruising bij de fietstunnel. Deze kruising heeft 40 meldingen gekregen. Volgens de melding is het voor fietsers die uit de tunnel komen gevaarlijk, omdat er ook voetgangers en auto's van dezelfde weg gebruik maken.3. Het fietspad langs de Andrej Sacharovweg in de wijk Marsdijk kreeg 20 meldingen. Hier worden veel honden uitgelaten en doordat er geen stoep is, lopen de mensen op het fietspad met hun hond.In Borger-Odoorn zijn er 40 meldingen gedaan. Hierop is 195 keer gestemd.1. Het kruispunt op de Odoornerweg, bij de aansluiting naar de N34 in de buurt van Klijndijk, heeft met 15 stemmen de meeste reacties in deze gemeente. Op de gelijkvloerse kruising is het tijdens de spits heel druk en daarbij ontstaan veel gevaarlijke situaties.2. De Grote Brink in Borger krijgt 12 stemmen en staat daarmee op een tweede plaats in Borger-Odoorn. De omgeving bij de kerk wordt door mensen als onveilig ervaren, omdat de weg gedeeld wordt door automobilisten, fietsers en voetgangers. Veel auto's rijden hierbij te hard. Daarnaast is de weg onoverzichtelijk, omdat de weg en het voetpad te veel op elkaar lijken.3a. De Wieke in Valthermond staat op de derde plek met 11 stemmen. Automobilisten en motorrijders maken er een racebaan van, volgens de melding.3b. Een gedeelde derde plek, want ook zijn er 11 stemmen binnengekomen over het Naoberhof in Borger. Hier is het onduidelijk waar je als voetganger veilig langs kunt lopen, omdat het voetpad ineens eindigt op de parkeerplaats.In Coevorden zijn er 25 meldingen binnen gekomen waarop 185 keer is gestemd.1. Op de kruising bij de Van Heutszsingel en de Paul Krugerstraat in Coevorden is 38 keer gestemd. Auto's rijden hier te hard en de oversteekplaats bij het zebrapad is onoverzichtelijk.2. De Burgemeester de Kockstraat in Oosterhesselen heeft 16 stemmen gekregen. Auto's rijden hier in bocht vaak op weghelft van de tegenligger.3. Het Kibbelveen in Schoonoord heeft 11 stemmen gekregen. Volgens de melding rijden auto's hier vaak te hard en is de weg slecht onderhouden.Met maar 5 meldingen zijn er in de gemeente De Wolden de minste reacties bij ons binnen gekomen. In totaal is er op deze meldingen 31 keer gestemd.1. De Hoofdstraat in Zuidwolde kreeg met overtuiging de meeste stemmen, namelijk 24. Op deze weg, waar auto's, fietsers en voetgangers de weg delen, is het onduidelijk wie er voorrang heeft. Daardoor is het gevaarlijk voor alle weggebruikers.2. De Hooikampen in Ruinen heeft 4 stemmen gekregen. Op de oversteekplaats bij een school rijden auto's vaak harder dan 30 kilometer per uur.3a. De Marsen in Zuidwolde heeft de derde plek in deze lijst van gemeente De Wolden. Op deze weg worden fietsers regelmatig aan de kant gedrukt door ander verkeer.3b. Willem Moesweg in Veeningen staat op de gedeelde derde plaats. Deze weg wordt gemeld vanwege zijn diepe berm in een bocht.In Emmen zijn er 49 meldingen gedaan en daarop is 157 keer gestemd. Dit is de top 3:1. De Statenweg in Emmen heeft 11 stemmen gekregen. Op deze drukke weg gebeuren volgens de melding regelmatig ongelukken. De verkeerssituatie zou hier onduidelijk zijn.2a. De Nieuw Amsterdamsestraat in Emmen heeft 9 stemmen gekregen. Op deze weg rijden de auto's te hard bij het, volgens de melding, gevaarlijke kruispunt.2b. De Brinkenweg in Emmen heeft ook 9 stemmen gekregen. Op de kruising tussen de Alerderbrink en de Brinkenweg is een stuk groen slecht onderhouden. En daardoor is er vanaf de Brinkenweg amper zicht op het verkeer dat vanaf de Alerderbrink komt.2c. Het Valkenveld in Emmen heeft ook 9 stemmen gekregen. Op deze weg is een onduidelijke verkeerssituatie en geen gescheiden fietspad. In de buurt is een basisschool, waardoor dit met name voor kinderen een gevaarlijke schoolroute is.In Hoogeveen hebben we 55 meldingen binnen gekregen, daarop is 154 keer gestemd.1. Het kruispunt bij Schuttevaer/De Kiel in Hoogeveen heeft 32 stemmen gekregen. Hier hebben fietsers voorrang en door de afdaling van de brug komen fietsers hard aangereden, maar de haaientanden zijn niet duidelijk.2. Oversteekplaats voor fietsers van de Schutlandenweg naar Jos van Aalderenlaan heeft 19 stemmen gekregen. Hier rijden auto's veel te hard.3. Schutstraat in Hoogeveen heeft 9 stemmen gekregen. Auto's hebben hier te weinig plek en dus tijd om naar een ander weggedeelte te rijden.In Meppel zijn er 12 gevaarlijke verkeerssituaties doorgegeven met daarop totaal 37 stemmen.1a. De fietsroutes in de wijk Berggierslanden in Meppel hebben 6 stemmen gekregen. Op de weg rijden auto's te hard, is een gevaarlijk rotonde en zijn er tegenstrijdige verkeersborden.1b. Rembrandtlaan in Meppel heeft ook 6 stemmen ontvangen. Op deze weg zijn er auto's, veel vrachtverkeer en fietsers. Deze combinatie zorgt voor gevaarlijk situaties.2a. Bij de Eendrachtstraat is 4 keer gestemd, want daar is volgens de melders een gevaarlijk kruispunt.2b. Ook de Stationsweg in Meppel heeft 4 stemmen gekregen. Vanaf de Stationsweg is het moeilijk oversteken en gevaarlijk voor fietsers om op de Springerlaan te komen.2c. De Setheweg in Meppel heeft ook 4 stemmen gekregen. Bij het kruispunt Handelsweg en Setheweg rijden auto's te hard, is de weg onoverzichtelijk en is er voor fietsers geen veilig oversteekpunt.2d. En ook 4 stemmen voor de Reestlaan in Meppel. Deze smalle weg is gevaarlijk door de combinatie van hard rijdende auto's, bussen en fietsers.In Midden-Drenthe is relatief gezien het meeste gestemd. In de gemeente zijn er 56 meldingen gedaan en daarop is 309 keer gestemd. Als je dit afzet tegen het aantal inwoners, dan is er het meest gestemd in Midden-Drenthe.1.De Hullen in Mantinge heeft met overtuiging de meeste stemmen gekregen in Midden-Drenthe. Maar liefst 51 keer is er op deze weg gestemd. Deze slecht onderhouden weg is veel te smal en hierdoor ontstaan er grote kuilen in het wegdek. Volgens de melding hebben automobilisten hier al eens hun spiegel verloren of een band kapot gereden.2. De Bosweg in Hoogersmilde heeft 20 stemmen gekregen. Op deze 30 kilometerweg is slecht zicht en zijn er matige verkeersremmende maatregelen genomen.3. Het slecht onderhouden fietspad langs de Esweg heeft 18 stemmen gekregen.In Noordenveld zijn er 27 meldingen binnen gekomen en daarop is 95 keer gestemd. Hierbij de top 3:1. De Dwazziewegen in Foxwolde staat met 14 stemmen op nummer 1 in de gemeente Noordenveld. Auto's rijden hier harder dan de toegestane 80 kilometer per uur. Voor fietsers is het hierdoor moeilijk oversteken.2. De Roderwolderweg in Roderwolde heeft 11 stemmen gekregen. Hier maken voetgangers, fietsers, auto’s en veel landbouwvoertuigen gebruik van dezelfde onoverzichtelijke weg. En volgens de melding wordt er op deze weg hard gereden.3. De Norgerweg in Langelo heeft 7 stemmen gekregen. Deze weg is slecht onderhouden en daardoor gevaarlijk.In deze gemeente zijn er 17 meldingen gedaan met 42 stemmen.1. De T-splitsing bij de afrit op de A28 en de Rijkstraatweg bij De Punt heeft 7 stemmen gekregen. Auto’s die vanaf de A28 komen, kunnen hier snel een auto over het hoofd zien.2. De Hoofdweg in Eelde heeft 6 stemmen gekregen. De weg is volgens de melding te smal om een vrachtwagen te passeren en daarom rijden veel auto's voor de helft op het fietspad, maar ze passen hun snelheid niet aan.3. De Hoofdweg in Eelde heeft nog een keer 5 stemmen gekregen. Maar hierbij gaat het om de auto's die deels op het fietspad parkeren. Die leidt volgens de melding tot gevaarlijke situaties.In Westerveld zijn 10 meldingen gedaan en daarop is 23 keer gestemd.1. Het kruispunt van Helomaweg/Rijksweg in Havelte is volgens de melding gevaarlijk. Het kruispunt heeft 7 stemmen gekregen. Een aantal jaren geleden is de voorrangssituatie hier gewijzigd, dit leidt vaak tot gevaarlijke situaties.2. De Entingheweg in Dwingeloo heeft 6 stemmen gekregen. Hier ontbreekt een voetpad en daardoor is lopen op de weg hier gevaarlijk.3. Het kruispunt net buiten Frederiksoord heeft 3 stemmen gekregen. Op deze weg rijden auto's te hard en is een gevaarlijke kruising.