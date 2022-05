Oud schip voor Hoogeveense Vincent van Gogh-boottochten 'ademt de sfeer van toen'

Een vaartocht van Hoogeveen naar Noordscheschut en misschien wel door naar Nieuw-Amsterdam: het is een tocht in de voetsporen van Vincent van Gogh, die volgend jaar 140 jaar geleden in onze provincie was. Bij Stichting Drentse Praam staan ze stil bij de wegen die de beroemde schilder in Drenthe heeft bewandeld en daarom kochten ze een oud schip - een aak, om precies te zijn - aan om de boottochten zo authentiek mogelijk te maken.

In 1883 kwam Vincent van Gogh aan in Hoogeveen. "Toen hij daar veertien dagen rondgekeken had, is hij in de trekschuit gestapt en is hij naar Nieuw-Amsterdam gevaren", vertelt Albert Wolting van Historisch Scheepvaartcentrum Drentse Praam.

Sleutelen aan de aak

Toen Wolting dat hoorde, startte het scheepvaartmuseum een zoektocht naar een oude boot om rondvaarten mee te doen. Ze kwamen uit bij een aak uit 1908, die een maand geleden werd opgehaald uit het Noord-Brabantse Waspik. De tocht naar Drenthe duurde drie dagen. Sindsdien wordt er aan de boot gesleuteld. "We slopen binnen alles eruit om er zitplaatsen te maken, zodat er twaalf personen in kunnen zitten", legt Wolting uit.

Wat er in die maand allemaal is gebeurd? "De keuken en slaapkamer zijn eruit gesloopt en aan de voorzijde van de boot is een uitgang gemaakt naar het voordek. En er is inmiddels een kleinere keuken geplaatst", vertelt Wolting trots. "Er zit gewoon vaart in. Er is een aantal vrijwilligers dat hier bovenop zit en er echt wat van wil maken."

Trekschuit-achtig

De aak past helemaal in de stijl van toen Van Gogh hier voet aan wal zette, meent Wolting. "Het schip heeft de uitstraling van een Hoogeveense praam, maar dan van staal in plaats van hout", omschrijft Wolting. "Het ademt de sfeer van toen." Klein detail is wel dat Van Gogh ging toentertijd met een trekschuit richting Nieuw-Amsterdam ging en niet met een praam.