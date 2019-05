Dit wordt als de meest onveilige verkeerssituatie in Drenthe ervaren

Onze kaart is een inventarisatie van gevaarlijke verkeerssituaties in Drenthe. Vanwege het hogere inwonersaantal in grote plaatsen, krijgen die situaties logischerwijs meer stemmen. Tijdens onze analyse van de cijfers bekijken we de meldingen afzonderlijk en hebben we uiteraard ook aandacht voor kleinere plaatsen.

In april kon bij RTV Drenthe melding worden gedaan van onveilige verkeerssituaties. In totaal werden er 433 meldingen gedaan, waarop in totaal 1.784 keer is gestemd. Het station in Assen komt in de top-tien twee keer voor, het gaat om een eerste en derde plaats van aantallen meldingen en stemmen.Ook over een grotere cirkel rond het station in Assen kwamen veel meldingen binnen, zoals de kruising Stationsstraat/Overcingellaan en de rotonde bij het Abel Tasmanplein. Daarnaast komen meerderde meldingen binnen over de fietssnelweg bij het station. Die wordt met auto's gedeeld om bijvoorbeeld de parkeerplaats van Catawiki naast het station te bereiken. "Heel erg gevaarlijk", zo meldt iemand."Na vernieuwing van de Overcingellaan is er een racebaan gemaakt en zijn de zebrapaden verwijderd. Nergens staat een bord wat de maximale snelheid aangeeft of wat duidelijk maakt dat er sprake van een gevaarlijke kruising. Fout vanachter de tekentafel?", zo schrijft een melder.De gemeente Assen zegt dat het bij de omgeving van het station in Assen om een tijdelijke situatie gaat. "We zijn nog druk bezig met de definitieve inrichting van het gebied. Zo worden er nu nog zebrapaden verlegd. De verkeersveiligheid is een belangrijk punt en daarom gaan we monitoren", aldus een woordvoerder.Op de tweede plaats eindigde de Steendervalsweg in Mantinge. Drie melders zijn ontevreden over de veiligheid van deze weg. Zo worden genoemd dat het een smalle weg is die vol gaten zit. "De Gemeente Midden-Drenthe heeft van de Steendervalsweg binnen de bebouwde kom een 30 km zone gemaakt in 2017, maar er wordt alleen maar nog harder gereden dan daarvoor, zo lijkt het", zo zegt een melder. Een verzoek tot handhaving bij de gemeente zou tot niets hebben geleid."We vinden het vervelend dat de Steendervaldseweg door onze inwoners als 'niet veilig' wordt ervaren", laat de gemeente Midden-Drenthe in een reactie weten. "We nemen de signalen uiteraard serieus en gaan er naar kijken."Op de vierde plaats komt de oversteekplaats bij de kruising Paul Krugerstraat/Van Heutzsingel in Coevorden. Die verkeerssituatie kreeg 38 stemmen. De gemeente Coevorden zegt daarover: "Het is bij ons bekend dat deze kruising als onveilig wordt ervaren, zoals de onoverzichtelijkheid van het zebrapad. De gemeente is bezig met plannen voor verbetering en die plannen zullen worden besproken met de betrokkenen."De meeste melding kwamen van fietsers, namelijk 212 van de 433 meldingen, gevolgd door meldingen van automobilisten: 116 meldingen. Melders werd gevraagd aan te geven voor welk type verkeersdeelnemer de verkeerssituatie gevaarlijk is:Verder kwamen er meer meldingen over verkeerssituaties binnen de bebouwde kom dan buiten de bebouwde kom. Het gaat hier om 67 procent van de meldingen: