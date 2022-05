Coalitieakkoord Westerveld laat de lastige thema's vooral open

Externe financiën

Hoe het college specifiek die problemen wil oplossen, zal dan moeten blijken. Wat betreft de financiën wordt duidelijk dat de gemeente op zoek gaat naar een structurele oplossing voor de extra taken vanuit het Rijk. Die wordt in eerste instantie gezocht binnen de eigen middelen en bestaande capaciteit.

De personele schaarste zien de coalitiepartijen daarbij niet als een beperking. Masselink: "We zijn voor een groot gedeelte weer op sterkte. Via een poule vanuit de provincie hebben we mankracht voor de woningbouwvraagstukken." Kiers benadrukt dat de ambities door de personele krapte niet zijn beperkt. Gerjo Ballast van coalitiepartij CDA nuanceert het iets meer. Volgens hem 'zullen er straks meer keuzes worden gemaakt over wat haalbaar is en en wat niet.'

Het coalitieakkoord schrijft daarnaast over financiële opties buiten de deur: "Er liggen veel kansen voor externe financiering op nieuwe en bestaande beleidsterreinen. We willen onze eigen middelen nadrukkelijk gebruiken als hefboom om zo deze kansen te benutten." Ook kunnen lastenverzwaringen voor inwoners en ondernemers niet worden uitgesloten.

Sportaccommodaties onder de loep

Waar zijn de partijen het verder over eens? Concrete afspraken zijn er gemaakt over bijvoorbeeld de sportvoorzieningen. De gemeente kondigt een onderzoek aan naar het gebruik van de accommodaties. Nu hebben de coalitiepartijen het idee dat er niet optimaal gebruik wordt gemaakt van de gelegenheden. Masselink wijst op de huur van sportcomplexen in de nabijgelegen gemeenten. "We moeten niet hier in het weekend lege gymzalen hebben omdat ze hiernaast aan het sporten zijn omdat de huur daar lager is." Er wordt in het onderzoek gekeken naar de huurprijs van de complexen en de subsidies die de verenigingen krijgen vanuit de gemeente.

Of dat betekent dat de accommodaties niet meer uit kunnen? Dat laat het akkoord in het midden. "Voor een aantal maatschappelijke voorzieningen staan we de komende periode voor belangrijke beslissingen. Afhankelijk van het gebruik van de voorzieningen kunnen deze beslissingen gevolgen hebben voor inwoners, gebruikers en andere belanghebbenden."

Minder regels in woningbouw

Ook wil het nieuwe college plannen maken voor duizend nieuwe woningen in de gemeente. In 2040 moeten de eerste tweehonderd woningen worden gebouwd. Voornamelijk het splitsen van kavels en inbreiding in bestaande gebieden moeten helpen dat aantal te halen. "Dan hoef je niet het landschap aan te tasten", vertelt Kiers. "Het versoepelen van de regels is daar wel voor nodig. De regels waren de afgelopen jaren te beknellend."

D66 zou aanvankelijk meebesturen met DSW, VVD en CDA. De partij haakte bij de onderhandelingen over de wethouders af omdat een deeltijd-wethouder niet wenselijk was. Toch worden wel standpunten uit het verkiezingsprogramma van deze partij opgenomen.