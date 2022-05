Tientallen vogelaars tevergeefs naar Noord-Sleen voor Zuid-Europese dwergooruil

Toen een inwoner van Noord-Sleen twee dagen geleden laat op de avond een geluidsopname van een oehoeënde uil op een waarnemingsplatform voor vogels plaatste, dacht Bart-Jan Prak meteen: daar moet ik heen. Nog diezelfde avond ging de fanatieke vogelaar, die ook werkzaam is voor Staatsbosbeheer, met wat vrienden naar Noord-Sleen. Daar kreeg hij de bevestiging van wat hij al dacht: 'Dit is een dwergooruil!"

Prak wist meteen dat de waarneming van het kleine uiltje bijzonder mag worden genoemd. "De dwergooruil is sinds 1890 tot dusver maar veertien keer in Nederland waargenomen en dit is pas de eerste keer in Drenthe", weet hij. Het kleine uiltje broedt normaal gesproken vooral in het gebied rondom de Middellandse Zee, zoals in Spanje en Frankrijk. "Dus je hebt 'm misschien weleens gehoord als je daar op vakantie was. Maar dat hij zich nu ook in Drenthe laat horen is erg uitzonderlijk."

Te ver doorgevlogen

Waarom de uil in Noord-Sleen is neergestreken is ook voor Prak een raadsel. "Als ik dat eens wist", lacht hij. Wel weet hij dat de dwergooruil een langeafstandstrekker is, die overwintert in Afrika en het op een gegeven moment weer wat noordelijker zoekt. "Maar er zijn altijd een paar vogels die te ver doorvliegen en dan komen ze in het noorden van Europa terecht", vermoedt hij. "En dan moet je ook nog net het geluk hebben dat zo'n vogel door iemand gehoord wordt."

Het uiltje is zo'n twintig centimeter groot en daarmee kleiner dan veel soortgenoten. "Daarnaast heeft de dwergooruil een hele mooie schutkleur, denk daarbij aan de kleur van een stuk boomschors. Soms weet je zeker waar hij zit, maar moet je toch nog echt heel goed kijken voordat je 'm ziet. Het is een heel mooi uiltje."

Voor niets naar Noord-Sleen

Overigens was Prak niet de enige vogelaar die na de waarneming van de dwergooruil koers naar Noord-Sleen zette. Gisteren waren er volgens hem minimaal dertig tot veertig vogelaars naar het dorp afgereisd in de hoop om een glimp van het diertje op te vangen. Maar dat was tevergeefs. "Het uiltje was toen al gevlogen", zegt Prak, die een dag eerder dus wél geluk had.