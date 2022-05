Geen coronacompensatie meer voor de bus: duurdere kaartjes, of snijden in dienstregeling?

Voor dit jaar komt het bedrijf op een tekort van 5,5 miljoen euro. Maar daar staat Den Haag voor in. Het Rijk compenseert namelijk het openbaar vervoer voor de coronajaren. Die compensatie stopt eind dit jaar.

8 miljoen euro

De teller voor volgend jaar komt op een tekort van 8,4 miljoen euro. Begin deze maand was de verwachting nog dat het 6 miljoen zou zijn, maar dat is inmiddels al bijgesteld. Het OV-bureau zelf gebruikt bijna 4 miljoen euro uit de reserves om dat op te vangen, maar dan is er alsnog een flink tekort. Dat geldt ook voor de jaren die nog volgen.

In totaal wordt 21,4 miljoen euro gezocht om het tekort tot en met 2026 op te vangen. Eigenlijk is het tekort 33 miljoen euro, maar 12 miljoen kan door reserves worden opgevangen.

"Hoofdzakelijk is het niet doortrekken van de compensatie van het Rijk de oorzaak van het tekort", vertelt directeur Rosalinde Hoorweg. "Daarnaast merken we ook het Oekraïne-effect: hogere brandstofprijzen." Er wordt nog een felle lobby gevoerd in Den Haag om het kabinet alsnog bereid te vinden om de compensatie te verlengen. "Maar we gaan er niet vanuit."

'We zitten in middenmoot'

En dus is het bureau aan het denken over andere mogelijkheden. Dat is bijvoorbeeld het reizigerstarief verhogen. "We zitten in de middenmoot. We zijn niet de goedkoopste, maar ook zeker niet de duurste", zegt Erwin Stoker. Hij doelt op het tarief per kilometer. Dat staat voor het OV-bureau Groningen Drenthe op 17,5 cent per kilometer. Zes bureaus in Nederland hebben een duurder tarief, vijf een goedkopere.

Een verhoging van 5 procent, dat is met 0,875 cent nog geen cent per kilometer, levert 1,3 miljoen euro op. Een verhoging van 10 procent het dubbele. Of het bureau dat gaat doen, is echter nog maar de vraag. "We zitten in een tijd dat we reizigers willen terugwinnen", aldus Stoker. "Dan is verhoging niet het beste signaal."

Minder bussen laten rijden

Dan kom je dus uit bij de dienstregeling. Om op drukbezette lijnen enkele bussen te schrappen. Dat er op een traject ieder half uur een bus rijdt in plaats van ieder kwartier, of dat er vier bussen per uur rijden in plaats van zes. In het meest drastische geval kan een buslijn zelf helemaal geschrapt worden.

"Hoe dan ook, het gaat ergens een keer pijn doen", zegt Stoker. Het OV-bureau denkt 5 miljoen euro te kunnen bezuinigen op de dienstregeling.