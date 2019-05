50PLUS wil dat Duut zijn zetel inlevert

Duut maakte woensdag bekend samen te willen gaan met Sterk Lokaal tot de nieuwe partij Sterk Lokaal Drenthe . Net als die partij veroverde 50PLUS bij de Provinciale Statenverkiezingen één zetel.Landelijk 50PLUS-voorzitter Geert Dales is erg boos en roept Duut op zich aan zijn belofte te houden. "Zoals alle andere verkiesbare leden heeft hij ervoor getekend dat hij, mocht hij de partij verlaten, zijn zetel terug zou geven. Doet hij dat niet, dan bewijst hij een hoogst onbetrouwbare man te zijn", zegt Dales.Juridisch gezien wordt het lastig om Duut aan zijn belofte te houden. Hij is nu eenmaal gekozen door het volk, al heeft Duut dat volgens Dales niet aan zichzelf te danken. Dales: "Bij de verkiezingen heeft Duut de kiesdeler helemaal niet gehaald. Als fractievoorzitter is hij in de Staten gekomen doordat de nummer twee tot en met vier veel stemmen hebben binnengehaald. Eigenlijk heeft Duut als fractievoorzitter een slechte prestatie geleverd", stelt DalesFrank Duut kreeg als lijsttrekker van 50PLUS bij de Statenverkiezingen in maart 4872 stemmen. De kiesdeler was 5567. De nummers 2 (Ton Schoo), 3 (Ton Voerman) en 4 (Hetty Heeling) waren samen goed voor 2268 stemmen. In totaal kregen de negen Drentse kandidaten van 50PLUS samen 8444 stemmen.Net als Asser lijsttrekker Clemens Otto spreekt Dales van zetelroof en hij vindt het vervelend dat de kiezer nu in de steek gelaten wordt. "We moeten kijken hoe we excuses kunnen maken in de richting van de Drentse kiezers. Voor ons is het een les: opportunistische partijhoppers zoals Duut willen we niet meer op de lijst hebben."De gemeenteraadsfractie van 50PLUS in Emmen vindt dat Duut een politieke doodzonde heeft begaan en hij zichzelf ongeloofwaardig maakt. Ook adviseert de Emmer fractie provinciaal formateur Cees Bijl op zijn tellen te passen, mocht hij overwegen Sterk Lokaal Drenthe bij de coalitieformatie te betrekken.Duut zelf erkent dat zijn actie geen schoonheidsprijs verdient, maar met de nieuwe partij denkt hij meer te kunnen bereiken voor Drenthe. Hij vindt dat 50PLUS geen toegevoegde waarde heeft en vraagt zich af of mensen nog wel een ouderenpartij willen.