Vliegveld Eelde over situatie Schiphol: 'Bewust personeel behouden'

Grote personeelstekorten, slechte arbeidsvoorwaarden en een hoge werkdruk. Het rommelt al langer op Schiphol. Ook vandaag wordt koortsachtig overlegd over het oplossen van alle problemen, meldt de NOS . Hadden die tekorten voorkomen kunnen worden?

Vorige zomer ging vanwege personeelstekort namelijk heel veel mis op de grootste luchthaven van Nederland. Tijdens de coronapandemie nam Schiphol afscheid van een groep werknemers. Iets wat ze op Groningen Airport Eelde (GAE) niet deden. "Wij hebben geen mensen weggestuurd, Schiphol heeft andere keuzes gemaakt", zegt GAE-directeur Meiltje de Groot in het Radio 1-programma Sven op 1. Is dat achteraf gezien een slechte keuze geweest van Schiphol? "Dat kun je je inderdaad afvragen. Dat er nu veel vraag is naar vakantievluchten, is logisch. Maar tegelijkertijd was dat vanwege corona ook moeilijk te voorspellen", weet ze ook.

GAE behield personeel

Groningen Airport Eelde heeft heel bewust niet gesneden in het personeelsbestand. "We besloten ze bij ons te houden, met name omdat we dat socialer vonden." Volgens De Groot heeft personeel zich ook in coronatijd nuttig kunnen maken. "Met Securitas en het Alfa College hebben we op ons terrein ook studenten opgeleid. Misschien een advies voor anderen om de volgende keer mensen aan je te binden."

Wat als Schiphol personeel wel had behouden? Meiltje de Groot blijft voorzichtig. "Dat kan ik niet beoordelen, want wij zijn een kleine luchthaven. Maar als je sociaal omgaat met je leveranciers, dan krijg je daar ook wat voor terug." Op Groningen Airport Eelde is iedereen - behalve de beveiligers - in dienst bij het Drentse vliegveld. "Dus ook het afhandelingspersoneel in de terminals en op het platform. Ze vallen allemaal onder dezelfde cao."

Twintig vluchten per dag

Gisteren liet Groningen Airport Eelde (GAE) weten de komende periode tot twintig vluchten per dag over te kunnen nemen. Niet dé oplossing, weet ook De Groot. "Maar wel een kleine oplossing." Haast is overigens wel geboden, zegt de luchthavendirecteur. "We willen voor het eind van de week weten wat de planning is voor komende zomer. Je kan namelijk niet van de een op de andere dag vluchten overnemen. Dat vergt planning. En we moeten mensen opleiden."

Luchtvaartmaatschappijen lijken vooralsnog niet heel happig, omdat ze bang zijn hun tijdslots op Schiphol kwijt te raken. "Wat ik heb begrepen, is dat ze die wel houden", verwacht De Groot. "Corendon heeft aangegeven dat ze bij ons één of twee extra vluchten per week willen doen, op de bestemmingen die we al hadden. En we verwachten dat we snel in gesprek gaan met andere maatschappijen. Je kan een vlucht gewoon niet zo makkelijk verplaatsen. We moeten dan ook praten over hoe je met die extra kosten omgaat."