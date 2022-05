Streep door deal OM met verdachten drugslijn Zuid-Amerika

De rechtbank heeft de deal van de verdachten van het opzetten van een cocaïnelijn naar Brazilië en het Openbaar Ministerie (OM) afgewezen. De verdachten tekenden voor een celstraf van drie jaar, waarmee hun zaak was afgedaan en geen hoger beroep zou worden ingezet. De rechters willen de zaak op 'reguliere basis' voortzetten. Dat houdt in dat alle zaken op zitting inhoudelijk en in het openbaar worden behandeld.

De insteek van die overeenkomst was het versneld afdoen van de zaken, die anders jaren kunnen gaan duren. Daaraan kleefden duidelijke voordelen zoals een flinke kostenbesparing op de zittingstijd en de verdachten weten sneller waar zij aan toe zijn. Maar de rechter ziet naast die voordelen ook duidelijke nadelen. De rechtbanken in Limburg en Rotterdam zijn al voorgegaan in het toestemmen in een dergelijke deal. De Hoge Raad moet zich nog uitspreken over de wettelijke basis van die deals. Als de Hoge Raad zegt dat dergelijke deals wettelijk niet toelaatbaar zijn, kunnen die alsnog de prullenbak in.

Nadelen

Bovendien kan zo'n deal volgens de rechter ook nadelig uitpakken voor de vijf die hebben getekend. De rechtbank kan immers tot een andere mening komen dan het OM wat betreft de bewijzen en tot een vrijspraak komen. Of een lagere straf opleggen, wanneer een deel niet bewezen wordt geacht.

Het grootste struikelblok was volgens de rechter dat vijf van de acht verdachten in de drugslijnzaak tekenden voor de deal. Bijna de helft zag af van deze overeenkomst. De rechtbank ziet geen heil in het splitsen van de groep. "De rechtseenheid moet worden bewaakt", zei de rechter. Bovendien zijn de zaken nog niet zo oud of complex, dat die niet op gangbare wijze kunnen worden afgedaan.

Afluisterapparatuur

De mannen uit onder meer Emmen, Utrecht en Amsterdam wordt verweten dat zij deelnamen aan een criminele organisatie, met als doel om cocaïne te importeren. De drugs zouden worden verstopt in zakken zout en metaal. De groep had daarvoor contacten met leveranciers in Zuid-Amerika. De zaak kwam per toeval bij de politie in beeld.

In 2018 werd het kantoor in Emmen van een van de verdachten - de 53-jarige ijzerhandelaar Willem B. - volgehangen met afluisterapparatuur. De agenten hoopten in de kringen rondom B. meer te horen over de moord op Ralf Meinema in maart 2017. Het lichaam van Meinema werd gevonden in de kofferbak van zijn eigen auto.

Wel de broer

Willem B. was geen verdachte in die moordzaak. Dat werd Hans O. uit Emmen wel, die later voor mogelijke betrokkenheid in de moordzaak werd opgepakt en onlangs door de rechtbank werd vrijgesproken. Hans O. is de broer van de 49-jarige Jannes O. uit Emmen, de medeverdachte van B. in de drugszaak. De gesprekken in het kantoor van B. gingen niet over de moord, maar over het importeren van cocaïne uit Zuid-Amerika. In september van 2019 werd in een haven in Brazilië een zoutlading met 71 kilo coke onderschept, die klaarstond voor de zending naar Nederland.