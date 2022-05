PvdA Hoogeveen wil actie op station: twee maanden geen lift geen optie

De PvdA in Hoogeveen wil dat het college van burgemeester en wethouders met de vuist op tafel slaat in gesprekken met ProRail en de NS. De partij vindt het onverkwikkelijk dat perron 2 op station Hoogeveen niet bereikbaar is voor mindervalide mensen.

"Onbegrijpelijk", noemt PvdA-raadslid Stan van Eck de situatie op het station. "De oude liften zijn gesloopt terwijl er geen nieuwe zijn. Dat betekent dat mensen in een rolstoel, met een rollator of kinderwagen of die slecht ter been zijn niet op perron 2 kunnen komen."

Dat perron ligt tussen twee treinsporen in, om van het perron te komen moet je gebruik maken van een tunnel onder het spoor.

Maanden geen lift

Tot minimaal eind juli zijn de liften op het NS-station buiten gebruik. Afgelopen maand werd er gewerkt aan het spoor en het station in Hoogeveen. Het station kreeg een opknapbeurt, maar de nieuwe liften konden niet op tijd worden geleverd. Spoorbeheerder ProRail, verantwoordelijk voor de aanpak, verwacht dat reizigers tot minimaal eind juli geen lift kunnen gebruiken.

Als alternatief wordt een taxi aangeboden voor mensen die het perron niet kunnen bereiken. Volgens Van Eck een omslachtige oplossing en alleen geschikt voor mensen die vooraf weten dat de liften niet werken. "Als je in Groningen in de trein stapt of rolt, dan wordt er niet verteld dat je in Hoogeveen het perron niet kunt verlaten. Dan sta je voor de dichte lift", zegt Van Eck. "Dan moet je de trein pakken naar Meppel, daar de trein terugpakken naar Hoogeveen en dan ben je aan de goede kant."

Noodlift

"Toegankelijkheid is de norm", stelt Van Eck. Hij wil dat het gemeentebestuur van Hoogeveen in gesprek gaat met ProRail en de NS om te zoeken naar een oplossing. "Ze moeten met hun vuist op tafel slaan. Doe hier iets aan", roept hij op. Volgens hem heeft het college meer macht dan zijn partij en zijn de lijntjes tussen de partijen kort. "Je kan denken aan een noodlift, die zie je bij woningbouwrenovaties ook. We hebben het hier niet over een week, maar over minimaal twee maanden zonder lift."