Thomashuis Vledder opent deuren voor potentiële opvolgers

"Het is hier net een echt gezin", zegt Lute Hulshof vanuit zijn eigen woonkamer. In de andere is plaats voor de acht gasten, allemaal met een verstandelijke beperking.Het Thomashuis, waar er verschillende van zijn in ons land, is zo'n vijftien jaar geleden opgericht als antwoord op de grote instellingen. Daar was veel kritiek op. "Het is opgericht door de vader van Thomas, ook iemand met een verstandelijke beperking. Het idee was dat kleinschalige zorg beter en goedkoper zou zijn. De praktijk heeft dat ook uitgewezen. We zijn er hartstikke blij mee", zegt Hulshof enthousiast.Toch zijn hij en zijn vrouw van plan om de zorg van de bewoners over te dragen. "Ik ben 65 jaar en begin de leeftijd soms wel wat te voelen. En dit hier is morgen niet ineens afgelopen: er gaat in zo'n overdracht flink wat tijd zitten.""Om die reden organiseren we vandaag, vanaf 13.00 uur, een open dag. De deuren gaan open voor potentiële ondernemers", zegt Hulshof. "Waar ze aan moeten voldoen? Het mooist zou zijn als het een stel is, of in ieder geval een duo, dat goed met elkaar is vertrouwd. Verder moeten de twee een passie voor zorg hebben en weten hoe je het hier zakelijk inricht."