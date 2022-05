Leeuwarder (40) vast voor campingbranden Schipborg en Zeegse

De Leeuwarder werd een dag na de campingbranden aangehouden voor een inbraak in Tynaarlo. Uit onderzoek bleek dat de man ook verdacht wordt van de branden in Schipborg en Zeegse.

In de nacht van 12 op 13 mei gingen op camping De Vledders in Schipborg een vouwwagen en een blokhut in vlammen op, vlakbij camping de De Groene Valk in Zeegse brak brand uit in een chalet. Daarnaast waren er twee natuurbranden en een brand bij een restaurant.