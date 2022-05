Boete voor EO vanwege overtredingen in 'Drentse' Boomhut Battle

De Evangelische Omroep (EO) krijgt een boete van 164.500 euro voor het overtreden van de Mediawet tijdens het jeugdprogramma De Boomhut Battle, dat zich in 2019 in Drenthe afspeelde. Dat heeft toezichthouder Commissariaat voor de Media bekendgemaakt.

Boomhut Battle is een kluswedstrijd voor kinderen, waarin boomhutten en vakantieparken worden gebouwd. Vier teams waren actief op vier Drentse campings: Tolhek in Anderen, Drouwenerzand in Drouwen, d'Oldekamp in Ansen en Joytime Vrijetijdsactiviteiten in Grolloo.

Een woordvoerder van de EO noemt de boete 'buiten alle proporties'. "We zijn teleurgesteld in de hoogte van deze boete. Uiteraard kijken we naar onze eigen processen en hoe dat beter kan. Ook zijn we in gesprek met de producent over zijn verantwoordelijkheid hierin."