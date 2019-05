Zeldzame orchideeën gestolen: 'Leuk voor thuis? Zo werkt het niet!'

Het gaat om drie van de zeer zeldzame gevlekte orchissen. De bloemen zijn lichtpaars tot wit en hebben een donkerpaars vlekkenpatroon. "Het is echt 'once in a lifetime' dat het plantje hier kiemde, het heeft heel specifieke omstandigheden nodig. Dat ze gestolen zijn doet wel wat met je", zegt Van Der Meer. Wie de planten heeft gestolen is niet bekend.De precieze plek wil de boswachter niet bekendmaken. "Dat ze hier groeiden zegt iets over de kwaliteit van de locatie. Ik ben heel trots op dit stukje. We beheren het intensief, het kost ook aardig wat geld. Ook staan er andere zeldzame planten, zoals arnica, ook wel de Drentse margriet."Van der Meer ontdekte de roof deze week. "We beginnen binnenkort met beheerwerk, de schaapskudde komt er langs. Ik ging even checken of er nog bijzonderheden waren, of we iets met een lintje moesten markeren bijvoorbeeld." Vol verbazing zag hij de uitgestoken stukjes. "Ze bloeiden nog niet, alleen de rozet was boven de grond, daar is de plant aan te herkennen.""Eerst kon iedereen ervan genieten. Er zijn dus mensen die vinden dat zij er meer recht op hebben. En misschien maar voor heel even, want het is niet voor niets dat deze plant zeldzaam is. De samenwerking met een bepaalde schimmel in de grond is van levensbelang. Leuk voor thuis? Zo werkt het niet!"De gevlekte orchissen zijn spontaan in het Drents-Friese Wold gekomen. Het is maar afwachten of ze er überhaupt weer gaan groeien. Van Der Meer: "Vroeger kwamen ze vaker voor op schrale graslanden, maar die worden steeds schaarser. De plant heeft eerder bij ons gebloeid, maar heeft zich toen niet verder verspreid."