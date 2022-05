Miedema en Spitse opgenomen in selectie voor EK in Engeland

VOETBAL - Vivianne Miedema uit Hoogeveen is door bondscoach Mark Parsons geselecteerd voor het EK Voetbal in Engeland. De 25-jarige aanvaller, die onlangs haar contract met Arsenal verlengde, reist met nog 22 andere speelsters af naar het eindtoernooi. Ook Sherida Spitse, woonachtig in Emmen, maakt deel uit van de EK-selectie.