Mogelijk weer wolvenaanval; deze keer schapen in Amen aan de beurt

Terugkeer van de wolf

Angst voor de wolf is er altijd, vertelt Hatzmann. "Je weet niet of de wolf hierna terugkeert, maar die kans is er altijd. Je kunt je er ook niet op voorbereiden, door de schapen bijvoorbeeld eerder uit de wei te halen."

Desondanks is er wel nagedacht over maatregelen om de wolf buiten de deur te houden. "Maar een afzetting is voor ons niet te doen. Alleen dit perceel is al zes of zeven hectare groot. En we hebben ook nog andere kuddes. Dat is financieel niet te doen. En 's nachts naar binnen, daar hebben we een dagtaak aan."

En de wolf weet ook wel een oplossing te vinden voor een hekwerk om zijn schapen. "Dan gaat hij wel naar de buurman, die geen hek heeft."

'Wolven bijten vaak in de hals'

Voor veearts Robert Fikse is dit niet de eerste keer dat hij schapen zo toegetakeld ziet. "Het komt steeds vaker voor. Een paar jaar terug had je dit nooit en de laatste tijd zien we regelmatig dit soort meldingen voorbijkomen. Soms is het elke drie á vier dagen dat een wolf toeslaat, en andere moment is het weer rustig."

Volgens Fikse is het een grote kans dat het om een wolf gaat. "Dat kun je vooral zien aan de beet. Een wolvenbeet is typisch een beet in de hals. Dat is bij deze schapen ook goed te zien. Bij deze schapen heeft hij ook nog een aantal in de kont gebeten."