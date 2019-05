Volleyballer Wytze Kooistra 'vist' nog één keer naar landstitel

"Het is een combinatie van factoren. Het gezin. Het vele reizen en in de weekenden veel weg zijn. Ik merk ook dat het lijf wat meer tijd nodig heeft om warm te worden en na afloop weer te herstellen. Dat gaat gewoon steeds wat moeizamer", licht Kooistra z'n beslissing toe.Na jaren van loyaliteit richting een team kan hij nu z'n eigen keuzes gaan maken. "Ik ben bijvoorbeeld nog nooit op wintersport geweest. En in de herfst- en kerstvakantie kon ik nooit echt weg. Je hebt altijd de verantwoordelijkheid ten opzichte van je team, die valt straks weg", zegt Kooistra.De lange Drent werd geboren in Westerbork. Hij groeide op in Noord-Sleen waar hij op z'n achtste begon met volleybal. Daarna gaat hij naar Sudosa in Assen en later naar Lycurgus in Groningen. Bij Dynamo in Apeldoorn komt hij tussen de 'grote mannen' terecht en wordt hij voor het eerst landskampioen. "Ik weet nog dat ik op de terugweg helemaal verkeerd reed om dat ik zo in extase was", herinnert Kooistra zich.Het beloofde volleyballand: Italië is z'n volgende bestemming. De twee seizoenen in Rome zijn de mooiste uit z'n carrière. Maar in zijn laatste seizoen in Italiaanse dienst grijpt hij net naast de landstitel. Misschien wel het meest pijnlijke moment uit z'n carrière. "We stonden voor in de halve finale tegen Trento en een teamgenoot scheurde een spier in z'n bovenbeen af. We verspeelden onze voorsprong en konden het niet meer ombuigen. Om kampioen in Italië te worden moet je écht wel wat kunnen. Dus dat vind ik echt wel jammer", zegt Kooistra.Het volleybal in Italië heeft rond 2011 behoorlijk te lijden onder de economische crisis en Kooistra verhuist naar Polen. Samen met Rusland en Turkije waren dat toen de volleyballanden in opkomst. "De contracten voor middenspelers als ik gingen door bezuinigingen in Italië door drieën. Het is nou eenmaal niet de best betaalde positie. Daarom koos ik voor Polen", blikt Kooistra terug.In Polen komt bij een topteam terecht met een brede selectie met grote namen. Daardoor belandt Kooistra af en toe ook op de bank. "Ik had wel eens het idee dat de president van de club me wél wilde, maar dat de trainer daar anders over dacht". Wel haalt Kooistra in Polen de finale van de Champions League. Na Polen volgt nog een half jaartje Griekenland voordat de diagonaal weer terugkeert naar Nederland.Ondanks z'n imposante carrière in het buitenland wist de twee meter negen-lange diagonaal zich met het Nederlands team nooit te plaatsen voor een WK of de Olympische Spelen. Wat dat betreft is hij net in de verkeerde tijd geboren. "Ik had graag de grote toernooien willen spelen met Oranje, maar aan de andere kant ben ik dankbaar voor alles wat ik wél heb bereikt. We zijn er vaak dichtbij geweest en we wonnen twee keer de Europese Volleyballeague. Ook hebben we Brazilië in eigen land verslagen. Daarnaast heeft Europa veel sterke volleyballanden. Je moet van goede huize komen om je hier voor grote toernooien te plaatsen", verklaart Kooistra.Inmiddels is Kooistra alweer met zijn vierde seizoen in Nederland bezig en woont hij weer in Noord-Sleen. "Ik had nooit gedacht dat ik nog vier jaar bij Lycurgus zou spelen", zegt Kooistra. Hij is in Groningen bezig met de laatste loodjes. In de strijd om de vierde landstitel op rij kijkt Lycurgus tegen een 1-2 achterstand aan. Mochten de Groningers zondag in Doetinchem verliezen, dan is de carrière van Kooistra voorbij. Bij winst speelt Lycurgus volgende week zondag de beslissende wedstrijd in Martiniplaza in Groningen en kan de 36-jarige Drent afscheid nemen met het landskampioenschap."M'n carrière hangt er niet vanaf maar die titel is wel belangrijk voor mij. Het is het laatste stukje van m'n carrière. Ik heb er wel vertrouwen in dat het kan. Ik ben niet van plan om zonder titel afscheid te nemen", zegt Kooistra.Inmiddels is hij vader van twee kinderen. Zowel z'n zoon als z'n dochter volleyballen bij VC Sleen en Kooistra zal er in de toekomst ook weer vaker te vinden zijn. "Ik ga één keer per week de mannen trainen. En bij Sudosa-Desto, waar een goede jeugdopleiding staat, zal ik regelmatig als inspirator aanhaken. Daar gaan we kijken of we bij het jongensvolleybal nog een slag kunnen maken", besluit Kooitstra.