Actie Niet Weggooien moet oorlogsvoorwerpen van prullenbak redden

De actie is een samenwerkingsverband tussen verschillende musea in ons land die zich met de Tweede Wereldoorlog bezighouden. De actie is bedoeld om mensen aan te moedigen om de spullen niet te snel weg te gooien, maar in plaats daarvan bij de musea aan te kloppen."Misschien is het waardevol en zorgt het voor achtergrondinformatie", zegt Guido Abuys, conservator van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. "Het komt hier niet altijd in het depot terecht, maar we kunnen het ook doorsturen of advies geven waar je het kan onderbrengen."Hoeveel mensen er langskomen is lastig te zeggen, vertelt Abuys. "Het is elk jaar anders. Op dit moment is er nog niemand, maar de deuren zijn dan ook pas net open. We hebben bijvoorbeeld wel al contact gehad met een man uit Amerika. Die komt met een brief van zijn grootouders. Zijn vader heeft in Kamp Westerbork gezeten en is daar ontsnapt.""We hebben ook nog veel brieven ontvangen die van mensen waren die van Kamp Westerbork naar Kamp Vught gingen en weer terug. Daardoor is er veel informatie binnengekomen over het transport en het dagelijks leven daar. Het is voor het eerst dat die info zo gedetailleerd is."De actie wordt vandaag tot 17.00 uur gehouden. "Maar als mensen vandaag of volgende week willen langskomen, is dat ook prima. Als de voorwerpen maar niet te vlug worden weggegooid."