Pomphouders in problemen na Duitse accijnsverlaging: 'Het prijsverschil is belachelijk'

En dat de klanten naar Duitsland gaan, is wel duidelijk na een rondvraag bij klanten van beide tankstations. "Wij tankten de afgelopen tijd weer in Nederland, omdat het redelijk gelijk is nu. Maar vanaf morgen weer in Duitsland", vertelt een meneer die zijn tank vol laat lopen. "Ik werk ik Coevorden, dus ik kan mooi over de grens even tanken," zegt een andere klant.

Maar wat kunnen we hier in Nederland hier aan doen? Volgens Klok is er een optie voor op de korte termijn. "De belasting op brandstof moet in Nederland van 21 naar 9 procent. In het kassasysteem heb ik dit zo aangepast, dus het kan morgen ingaan. Dat is een manier om hier tegen in te gaan." Fieten kijkt wat meer naar de lange termijn. "Er moeten betere regels komen in Europa wat betreft accijns. Dit moet gewoon gelijk zijn in alle landen."