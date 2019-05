Assen toont interesse in kolossale Bartje

Behalve Assen is ook de gemeente Midden-Drenthe volgens Pascale Luyks van kunststoffenbedrijf Destic geïnteresseerd in het beeld. Bartje stond een maand lang langs de A28 vlakbij het TT Circuit, op grond van Midden-Drenthe.Het lijkt Luyks mooi als haar beeld van Bartje aan de Kop van de Vaart in Assen komt. "Dat is heel persoonlijk, maar ik zie ook in reacties op onze sociale media dat mensen die plek het leukst vinden", zegt Luyks. Op die locatie werden de afgelopen jaren tijdelijke objecten geplaatst binnen het thema van de tentoonstelling die op dat moment in het Drents Museum te zien was.Wat ook opviel was volgens Luyks de frustratie van mensen die reageerden over stationshond Mannes . Veel mensen zien daar volgens haar liever een enorm beeld van Bartje staan.Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er interesse is, maar dat nog lang niet zeker is of het beeld in de toekomst daadwerkelijk in Assen te bewonderen zal zijn. "We hebben natuurlijk al de echte Bartje, maar we zagen ook wat voor leuke en populaire actie het was. In het gesprek met de eigenaren zullen we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen", zegt de woordvoerder.Destic laat weten de beslissing over de toekomst van Bartje over het weekend heen te tillen. Luyks: "We zijn bedolven onder de aanvragen. Dat moeten we eerst even laten bezinken."