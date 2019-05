De adder: 'Je kan er zo op gaan staan'

De adder komt weer uit zijn winterverblijf

Adders komen in het voorjaar uit hun winterverblijven. De gifslangen zoeken plekken om te zonnebaden, de voorjaarszon moet hen verwarmen. Als midden op een wandelpad een goede zonnige plek is, kunnen ze daar ook gaan liggen. Van Dorp: "Als een adder nog niet opgewarmd is, is het net een drol. Je kan er zo op gaan staan. De slang is nog te sloom om snel weg te glippen als een mens nadert."De beet van deze gifslang is pijnlijk en je kan er ziek van worden. Van Dorp doet al tientallen jaren onderzoek naar adders en is al negen keer gebeten. "Ik vang ze en gebruik daarbij handschoenen. Soms had ik bij het maken van een foto een handschoen uit en werd ik gebeten."In principe valt een adder een mens niet aan. Alleen als ze zich bedreigd voelen. Met slippers een natuurgebied in, dat is vragen om moeilijkheden vindt Van Dorp. Dichte schoenen aan is dus veiliger, ook al is het een hete zomerse dag. Niet alleen in het voorjaar liggen de adders te zonnen, dat gebeurt ook midden in de zomer.Adders zijn beschermd, in Drenthe komen ze vooral voor in heidegebieden. "Het is moeilijk te zeggen hoeveel er precies zijn. Gemiddeld een of twee per voetbalveld. Vroeger kwamen ze overal voor, nu alleen in natuurterreinen. Dat is zo geïsoleerd dat er bijna geen uitwisseling meer is. Doordat de leefomgeving van de slangen dankzij Natura 2000 wordt uitgebreid, zou het in de toekomst wat beter kunnen gaan met de adder."