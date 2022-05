Gemeente Westerveld wil doorpakken met woningbouw in Dieverbrug

Inwoners van Dieverbrug zien die nieuwbouwplannen niet zitten en zien het besluit met lede ogen aan. Ze vrezen dat het kleinschalige karakter van het dorp verandert en wordt aangetast. Een petitie in het dorp werd door verreweg de meeste inwoners ondertekend.

"We vrezen een enorme toename van verkeer en licht. Waar nu reeën, vleermuizen en hazen leven, staan over een paar jaar misschien huizen. Dat vooruitzicht baart ons zorgen", zei omwonende Maureen Ebbeling eerder tegen RTV Drenthe.

Een paar huizen kan niet uit

Nu telt het dorp Dieverbrug nog ongeveer 50 huizen. Het is onduidelijk hoeveel nieuwe woningen er precies bij komen, maar de gemeente spreekt van 'grootschalige bouw' en dat is volgens de wethouder bij een gemeente als Westerveld vanaf honderd woningen. Volgens inwoners is het project niet rendabel als de woonwijk onder de 500 woningen telt.

Een paar huizen erbij is volgens de wethouder Klaas Smidt geen optie. "De locatie was voor ons geen simpel besluit. Kleine aantallen, kleinschalige aanpak, daar ga je het hier niet mee redden. Dan ga je de ambitie niet halen. Dan wordt het al gauw tijdrovend en heel duur. We hebben ook sociale huurdoelstellingen vanuit het Rijk."

Meer opties openhouden

Politieke partijen PvdA, VVD, Gemeentebelangen en Progressief Westerveld zijn akkoord dat het voorkeursrecht daarbij wordt gebruikt, maar willen dat er meer opties worden verkend. Dat voorstel werd breed gesteund.

"Ik heb veel twijfels over de locatie in Dieverbrug", legt Jan Puper van de PvdA uit. "Stel dat er iets misgaat, je wil straks niet met een drup aan de neus langs de zijlijn komen te staan. We willen meer zoekgebieden en niet wedden op een paard."