Koppelbedden voor WZA dankzij Roparun

Een koppelbed is een verstelbaar bedframe met een matras dat aan elk ander bed kan worden bevestigd. Zo kunnen geliefden naast elkaar liggen tijdens de laatste levensfase. Volgens Sander de Hosson, specialist in de palliatieve zorg, is dat belangrijk: "Tot nu toe lagen mensen op een soort veldbedje in de hoek bij de patiënt. Dat is niet iets wat je wilt. Eindelijk is er een oplossing."De Hosson noemt het koppelbed in zijn blog 'de uitvinding van de eeuw'. Het bed kost ongeveer drieduizend euro en dat is voor zorginstellingen een behoorlijke uitgave. Daarom helpt de Stichting Roparun veel ziekenhuizen, hospices en verpleeghuizen in Drenthe aan koppelbedden.De Roparun is een estafetteloop van Parijs naar Rotterdam en van Hamburg naar Rotterdam, waarbij teams van acht hardlopers op die manier geld proberen in te zamelen voor goede doelen in de palliatieve zorg. De stichting heeft haar pijlen onder andere gericht op het helpen aanschaffen van koppelbedden."Het is erg mooi om te zien dat het geld goed terechtkomt", vindt Peter Pruim. Hij doet mee aan de Roparun en loopt namens het team uit Assen. "Op deze manier kunnen donateurs ook zien wat we concreet met het geld doen. Ik vind het fijn dat we nu een lokaal doel steunen, in dit geval het WZA."Het koppelbed dat het Wilhelmina Ziekenhuis in gebruik neemt is het eerste in Drenthe. De komende weken zorgt Stichting Roparun nog bij tientallen andere organisaties koppelbedden.