Verlichting voor Ter Apel: vier veiligheidsregio's vangen 600 asielzoekers op

De asielzoekers worden vanaf woensdag opgevangen in de opvanglocaties in deze vier regio's. Het verblijf duurt twee weken, dan zijn andere veiligheidsregio's aan de beurt om deze mensen tijdelijk te huisvesten. Staatssecretaris Eric van der Burg voor Asiel wil met deze 'toerbeurt' tot augustus de ernstigste problemen in Ter Apel voorkomen.

De veiligheidsregio's hebben afgesproken dat steeds vier gemeenten twee weken lang noodopvang regelen voor 150 mensen. Dit zou in ieder geval voor de komende twaalf weken voldoende opvangcapaciteit moeten opleveren om te voorkomen dat er weer mensen in stoelen op de gang van het aanmeldcentrum in Ter Apel moeten slapen, zoals de afgelopen tijd meerdere keren het geval was.