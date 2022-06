Wat vind jij: Ik stel grote uitgaven uit vanwege de hoge inflatie

Dat blijkt uit een rondgang van De Telegraaf. "We merken dat mensen langer nadenken over grote aankopen", zegt Peter Paul Kleinbussink, directeur van Intratuin Nederland. "Ze gaan nog eens even ergens anders kijken, ze tellen hun knopen. Vorig jaar, tijdens corona, besloten mensen makkelijker dat ze dat ene setje voor de tuin gingen kopen. Het is voor onze verkopers nu taaier."