Honderden doodgeboren kinderen ingeschreven in Drenthe: 'Hij hoort er nu echt bij'

Sinds begin februari kunnen ouders hun doodgeboren kindje inschrijven in de gemeentelijke basisregistratie. Dat was voorheen niet mogelijk; doodgeborenen bestonden formeel niet, vaak tot (bijkomend) verdriet van de ouders.De ouders van Lucas hebben tot vandaag gewacht met het aangeven van hun overleden zoon. Lucas overleed na 28 weken zwangerschap in de buik. Lucas' vader Peter Jonker: "Vandaag is zijn sterfdag en komende zondag vieren we zijn geboortedag."In het gemeentehuis van Westerveld is de aangifte in een paar minuten volbracht. "Hij hoort er echt bij en nu hij is ingeschreven geeft dat echt een goed gevoel," vertelt Peter Jonker. Lucas' moeder Melissa Jonker: "Het doet gewoon een beetje pijn dat hij niet in de administratie stond, dat je hem niet terugvindt. Want we hebben ook een zoon.""Hij staat nu op papier, hij is er gewoon", zegt Lucas' vader Peter Jonker. De komende dagen gaan de gedachten weer terug naar twee jaar geleden: "We laten het gewoon over ons heenkomen. De ene dag voel je je heel sterk en ben je goed en de andere dag denk je 'ik doe gewoon niks, ik ben er klaar mee'. Het is heel raar, het is een moment waar je echt geen grip op hebt."Melissa Jonker haalt herinneringen op aan de geboorte van haar zoon, twee jaar geleden. "Dat eerste beeld dat het hartje niks meer deed, dat blijft je altijd bij. Maar de bevalling was magisch, echt heel mooi. Hij had tien vingertjes en tien teentjes, helemaal compleet."Door de wetswijziging van de Basisregistratie Personen kunnen alle doodgeborenen worden aangegeven, onafhankelijk van de duur van de zwangerschap. Hierdoor is het mogelijk om ook na een miskraam in de eerste vier maanden van de zwangerschap het kind te laten registreren.Het kabinet verwacht dat jaarlijks 550 ouders van een doodgeboren kind dit aangeven. Stille Levens, het kenniscentrum voor babysterfte, noemt dat een lage inschatting.