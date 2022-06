Meeste hinder van personeelstekort in Zuidwest-Drenthe

In Zuidwest-Drenthe kampt 45,3 procent van de ondernemers met een personeelstekort. In die regio van Drenthe is het tekort het grootst. Een jaar eerder was dat 14,1 procent. In het eerste kwartaal van dit jaar was het 36,6 procent. In Noord-Drenthe is het tekort 40,8 procent, tegenover 13,4 in het tweede kwartaal van vorig jaar. Ook in Midden-Brabant, waar onder meer Tilburg onder valt, is de groep ondernemers met een personeelstekort relatief groot.