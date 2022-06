Tanken in Duitsland sinds vanochtend stukken goedkoper

Bij Duitse tankstations aan de grens met Drenthe zijn de prijzen sinds vanochtend fors gedaald. Dat komt door de belastingverlaging met 35 cent per liter benzine en 17 cent voor diesel.

Een liter benzine E10 kostte aan de pomp vlak voor 7.00 uur vanaf 1,85 euro. Diesel kost rond de 1,90 euro. Het gaat om een momentopname, want in Duitsland worden de prijzen meermaals per dag bijgesteld. De prijzen verschillen per tankstation en kunnen van moment tot moment fluctueren. De prijs wordt centraal bepaald door de grote oliemaatschappijen. Per dag kan dat bij het tanken 10 tot 15 cent schelen, afhankelijk van het moment waarop je gaat tanken.

Volgens consumentencollectief UnitedConsumers ligt de landelijke adviesprijs voor een liter Euro95 (E10) in Nederland nu op 2,44 euro. Voor een liter diesel is dat 2,13 euro. UnitedConsumers houdt de adviesprijzen bij van vijf grote oliemaatschappijen die in Nederland benzine verkopen. De adviesprijs hoeft overigens vrijwel alleen maar langs de snelweg worden betaald. Langs kleinere wegen kan vaak wat goedkoper worden getankt.

'Zo'n groot prijsverschil is belachelijk'

De dalende prijzen bij de Duitse tankstations zijn slecht nieuws voor Drentse pomphouders langs de grens. "Het is belachelijk dat er zo'n groot prijsverschil is tussen de landen", blikte Ewout Klok, pomphouder en bestuurslid bij de Belangenverenigingen voor Tankstations, eerder al vooruit. "Hoe is het mogelijk dat je zulke grote verschillen creëert met Duitsland, waardoor wij er in de grensstreek zoveel last van hebben?"

Ook Richard Fieten van Fieten Olie ziet het somber in. "Wij hebben vijftig tankstations, en tien daarvan liggen in de grensstreek. Degenen die vlak naast de grens liggen gaan gewoon 60 procent van de omzet mislopen."