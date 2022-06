Provincie Drenthe wil ook een sessie over discriminatie en racisme

Door heel het land hield de Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme in maart, april en mei bijeenkomsten. Coördinator Rabin Baldewsingh kreeg zo input voor een landelijk actieplan tegen discriminatie en racisme. Door heel Nederland. Twintig bijeenkomsten. Maar niet in Drenthe.

Dat is de PvdA en de Partij voor de Dieren ook opgevallen en die partijen hopen dat in Drenthe zo'n sessie alsnog komt. "Daar zeg ik volmondig ja tegen", reageert provinciebestuurder Hans Kuipers (GroenLinks). Hij gaat proberen om in de herfst deze bijeenkomst in Drenthe te krijgen.