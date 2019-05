Atlete Britt Roos onverstoorbaar op jacht naar Olympisch goud

"Ik wil naar de Olympische Spelen en Olympisch kampioen worden. Dat is m'n doel", zegt Roos vastberaden. Dit terwijl ze verder uiterst bescheiden is. In maart werd ze nog uitgeroepen tot hét sporttalent van onze provincie.Roos wordt al vanaf haar tiende getraind door Bas Harsema. Hij is looptrainer bij Ajax en trainde in het verleden ook atleet Bram Som. Hij is geboren in Rolde maar hij is al snel de wijde wereld ingetrokken waar hij veel ervaring op heeft gedaan. In zijn trainingen is alles gericht op duurzaamheid. Zo loopt de pas 15-jarige Roos geen twee wedstrijden in één weekend en wordt in verband met de kans op blessures, weinig op de atletiekbaan getraind en liever zo min mogelijk op spikes gelopen.Buiten Harsema maakt Roos gebruik van de diensten van een voedingsconsulent en een fysiotherapeut. De 15-jarige atlete zit in 4 VWO op Stad en Esch in Meppel. Ook daar wordt rekening gehouden met haar trainingsprogramma. Zo mag ze de gymlessen overslaan en is er tijd om vooruit te werken.Omdat trainer Harsema in Lunteren woont, zien ze elkaar meestal maar één keer per week. De rest van de trainingen doet ze alleen. Maar dat vindt ze alleen maar fijn. "Tijdens een training ben ik zo met mezelf bezig. In een groep trainen lijkt me niks".Bij gebrek aan concurrentie in eigen land, loopt ze hier vaak tegen senioren vrouwen of zelfs tegen mannen. Ook gaat ze komend seizoen wedstrijden lopen in België.De Olympische gouden race van Ellen van Lange van 1992 in Barcelona kan Roos wel dromen. "Ik heb die race heel vaak gezien, ik heb het boek gelezen. Echt geweldig". Wanneer het tijd is voor haar Olympische droom? "2024 of 2028 is denk ik wel het perfecte jaar", besluit Roos.