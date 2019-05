FC Emmen verliest oefenwedstrijd wel van Heerenveen

Vanwege de meivakantie bezochten veel kinderen het duel. FC Emmen begon met de sterkste opstelling aan de wedstrijd, alleen de geblesseerde Anco Jansen ontbrak. Reuven Niemeijer was zijn vervanger.Al vroeg in de wedstrijd viel Michael de Leeuw, zoals het zich liet aanzien, licht geblesseerd uit. Wouter Marinus kwam De Leeuw vervangen. Emmen was in de beginfase, met name via de veel opkomende Glenn Bijl, een paar keer gevaarlijk, maar Heerenveen kwam na bijna een half uur spelen op een 1-0 voorsprong. De verdediging van FC Emmen stond niet goed, waarna Mitchell van Bergen een combinatie van Sam Lammers en Michel Vlap doeltreffend afrondde.Na rust maakte Zakaria El Azzouzi eindelijk zijn debuut voor FC Emmen. De aanvaller wacht nog steeds op vrijgave van de KNVB voor officiële duels, maar mocht in het duel in Friesland wel zijn eerste minuten maken. De oud-Ajacied verving Niemeijer.In een matige tweede helft viel er voor El Azzouzi weinig eer te behalen en kwam de spits weinig in het spel voor. Emmen wisselde veel, Veendordp, Siekman, De Vos, Lukic, Braken en Quispel werden gebracht. De vele wissels kwam het spel niet ten goede.De 2-0 kwam uit de lucht vallen. Scherpen probeerde Pelle van Amersfoort uit te kappen, maar liet zich de bal ontfutselen, waarna de lange spits voor een leeg doel kon scoren. Ben Rienstra bepaalde negen minuten voor tijd de eindstand op 3-0.