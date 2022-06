Drentse tanktoeristen massaal naar Duitsland: 'Het wachten waard'

Wie vandaag wil profiteren van de verlaagde benzineprijs in Duitsland, moet over een lange adem beschikken. De drukte viel aanvankelijk nog mee, maar in de loop van de ochtend ontstonden er lange rijen naar de tankstations net over de grens. En veruit het grootste deel van de auto's in die rijen heeft een geel kenteken.

Bij een tankstation in Emlichheim, net onder Schoonebeek, is een pompbediende noodgedwongen verkeersregelaar geworden. "Dit is niet normaal, deze drukte. We hebben de politie er zelfs bij moeten halen, want we kunnen dit niet zelf in goede banen leiden. En dan te bedenken dat de prijs aan de pomp de komende dagen nóg lager wordt."