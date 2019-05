Actiecomité Bargermeer doet nog één poging: 'Dit is onze laatste zet'

"We zijn nu al een jaar bezig, maar we schieten er niks mee op", zegt Geert Poede van het actiecomité. "Het interim-bestuur wil niks en reageert nergens op. We zijn er moe van. Dit is onze laatste zet."Vorig najaar bezette het comité buurtgebouw 't Bargermeertje twee weken lang . De bezetters van het gebouw verwijten het interim-bestuur van onbehoorlijk bestuur en neemt het de bestuursleden kwalijk dat het geen activiteiten organiseert.Het interim-bestuur deed vervolgens toezeggingen en zou een nieuwe ledenvergadering organiseren waar een nieuw bestuur gekozen zou wouden. Tot op heden is elke geplande ledenvergadering afgelast."We willen dat zij aftreden en op 15 mei de sleutels komen brengen bij het buurtgebouw. We hebben zelf mensen die in het bestuur willen gaan zitten, maar we verwachten niet dat ze komen", aldus de voorman van het actiecomité. "We hebben zelfs tegen hen gezegd dat we samen met mensen van hen een nieuw bestuur willen vormen. Maar ook daar hadden ze geen oren naar.""De vereniging gaat op deze manier kapot", verzucht Poede. Rik Lucas van het interm-bestuur is telefonisch niet bereikbaar en laat via WhatsApp weten 'geen commentaar vanuit onze kant' te willen geven.Het huidige interim-bestuur van buurtvereniging met clubgebouw 't Bargermeertje, zette vorig jaar april het vorige bestuur af tijdens een ingelaste ledenvergadering. Volgens het oude bestuur gebeurde dat onrechtmatig. Sindsdien, maar ook daarvoor al, is de wijk in meerdere partijen verdeeld en zijn er veel onderlinge spanningen. De ontwikkelingen rondom de bestuurscrisis leidden al tot meerdere rechtszaken in het verleden.