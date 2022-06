Personeelstekort in Drenthe steeds nijpender: 'Niemand komt op gesprek'

Nergens in Nederland is het personeelstekort zó nijpend als in Drenthe. Ruim 40 procent van de ondernemers in onze provincie heeft simpelweg te weinig mankracht om hun zaak op de gewenste manier draaiende te houden. "Je zoekt personeel, maar er komt niemand op gesprek."

De stoelen staan op tafel en de tap is niet aangesloten. Eetcafé De Beurs in Hoogeveen maakt deze woensdagochtend een verlaten indruk. Eigenaar Arjan Vosseberg kijkt bedenkelijk om zich heen. Afgelopen weekend sloot hij de deuren van zijn zaak aan de Grote Kerkstraat. "We krijgen de roosters niet rond", verklaart hij. "We hebben al maanden te weinig personeel. Ik had gehoopt dat het na corona wel los zou lopen, maar dat doet het dus niet."

Grote tekorten

Het zorgt ervoor dat Vosseberg zijn personeel nu laat werken in zijn andere zaak, steakhouse Boschzicht in Echten. "Daar kreeg ik de roosters ook niet rond. Op deze manier kunnen we iedereen gelukkig aan het werk houden."

Juist in de regio van Vosseberg - Zuidwest-Drenthe - is de nood het hoogst. Zo laten cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zien dat liefst 45,3 procent van de ondernemers in dit gebied kampt met een personeelstekort. Een jaar eerder lag dat percentage nog 30 procent lager.

Heel extreem

In Norg dreigt het personeelstekort de enige vishandel in het dorp te verdrijven. Martijn Mulder, trotse eigenaar van vishandel Pieter Woltjer, neemt binnenkort afscheid van twee werknemers. Dat is al even bekend, dus zoekt Mulder inmiddels zo'n 4 maanden naar opvolging. Tot nu toe zonder succes, want er kwam nog niemand op gesprek.

"Het is nu wel heel extreem", verzucht Mulder. "Dit is natuurlijk een vak apart waar je enige affiniteit mee moet hebben. Maar alles valt te leren." Dat er nog niemand is langsgekomen, baart zorgen. "We proberen van alles. We zoeken online, werven bij de kraam, staan in de kranten en hebben het zelfs aangekaart bij de gemeente. Er komt helaas geen respons. Écht nul."

Laatste keus

Herkenbaar, knikt Larissa van den Bos uit Zeegse. Al 16 jaar werkt ze bij Grand Café Het Witte Huis in haar woonplaats. Nu de coronapandemie achter de rug lijkt, neemt de drukte flink toe. Maar personeel blijft uit. "In de bediening gaat het nog vrij goed, maar geschoold personeel in de keuken is een groot probleem. Af en toe waait er nog een leerling aan van de kokschool, maar daar blijft het ook bij."

Sollicitaties voor in de schoonmaak of afwas, komen eigenlijk niet meer binnen. Dat ziet Vosseberg in Hoogeveen ook. "Extra handjes zijn er niet. Dat komt omdat de horeca vaak mensen nodig heeft voor in de avonden en in het weekend."